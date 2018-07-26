(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)近日南韓日本酷暑，甚至在日本已經出現囚犯熱死在牢房的消息。目前人在看守所的李明博和朴槿惠兩位前總統，過得如何呢？

南韓《東亞日報》報導，目前兩位南韓前總統，都只能依靠結冰水和電風扇，度過炎熱夏天。報導介紹，李明博目前被收押在首爾東部拘留所（서울동부구치소）頂樓12樓的單人房。報導介紹，首爾東部拘留所，算是南韓最新的一批拘留所，但和我國、日本及其他國家一樣，都沒有中央空調，因此陽光直射的12樓，是拘留所最熱的地方。

另外，夜晚溫度過高時，獄方人員還會在屋頂灑水，來降低溫度。而雖然其他一些南韓拘留所，會用遮光布蓋住屋頂，但首爾東部拘留所是高樓，因此無法進行這樣的處理。

《東亞日報》介紹，李明博常因爲12樓牢房過熱，而睡不著覺。另外，他患有糖尿病，擔心流汗導致血糖過高，因此刻意降低進食量。

根據報導，李明博的三位女兒，都相當擔心他的健康狀態，因此每天輪流前往拘留所見他。

根據《東亞日報》，從7月初到現在，首爾東部拘留所已發3瓶慈善團體捐贈的500mL的結冰水，給囚犯飲用。南韓法務部人員表示，希望能繼續接受捐贈，並以每週配結冰水兩次為目標。

根據報導，被拘留在首爾拘留所（서울구치소）的朴槿惠，情況比較好：她每兩到三天，就會有結冰水可以喝，且她已經有一年的經驗，因此最近似乎睡眠情況，沒有特別差。

《東亞日報》指出，原本首爾東部拘留所和首爾拘留所，都因爲節約能源，以及怕發生火災，而統一在半夜3到4點之間，由獄方人員關閉電風扇電源。然而，由於近日異常高溫，因此獄方人員特別允許電風扇可以開24小時。

李明博朴槿惠看守所如何消暑？結冰水和電風扇