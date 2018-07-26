生殖醫學大躍進  改善子宮內膜厚度提高著床率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）女性卵巢功能通常於35歲後走下坡，卵子品質相對下降，也連帶影響自然或人工受孕的成功率。醫師建議，若人工受孕多次未果或35歲後欲求子的女性，均可選擇試管嬰兒療程，來縮短等待時間，提升成功機率。

台北中山醫院婦產科主任陳樹基醫師表示，常見的不孕症療程可分為人工受孕與試管嬰兒。只要患者有一條輸卵管是暢通的，兩種方式都可作為治療的選項。兩者相比，人工受孕費用較便宜，療程時間短，但成功率較低；而試管嬰兒較昂貴，療程時間長，但受孕成功機率較高。

台北中山醫院生殖醫學中心負責人黎惠波醫師指出，隨著醫學進步，筆型皮下注射以及長效型排卵針劑有助於減少患者注射痛苦與次數；胚胎冷凍技術則大幅降低卵巢過度反應症候群，也能避免反覆用藥、節省費用。胚胎著床前基因篩檢技術（PGS/PGD），則能避免遺傳性疾病，提高活產率，也減少患者因反覆著床失敗及流產產生的挫折感。

台北中山醫院副院長李世明醫師說明，一般生育年齡女性自然受孕率為10%，而試管嬰兒技術僅能將受孕率提升至40%。然而過往試管嬰兒面臨最大挑戰之一，就是子宮內膜過薄造成著床率低，就像好的種子要在肥沃的土壤中才能發芽茁壯，胚胎也需要良好的子宮內膜搭配，才能提升著床率。

臨床一般會使用新型排卵藥，補充黃體素、雌激素等賀爾蒙、高劑量維他命E、血管擴張劑等來改善子宮內膜的厚度，但胚胎成功著床率仍有限。目前新的臨床嘗試帶來新的希望，例如新實驗有成的白血球增生劑（GCSF）、自體幹細胞治療、PRP生長因子注射等，未來都可望成為重建子宮內膜，幫助不孕症患者提高受孕機率的治療新趨勢。