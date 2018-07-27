盤點2018年最受矚目的7個《TED》演講

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）TED 是致力於知識傳遞的非營利組織，他們廣邀各領域的思想家、演講者、企業巨擘，透過演講啟發全世界廣大的閱聽人。《Entrepreneur》整理了2018年最受矚目的TED演講：

1.傑倫•拉尼爾(Jaron Lanier )：我們該如何重建網路

虛擬實境之父傑倫· 拉尼爾在影片中提到科技兩面刃。原本網路的設計初衷，是要讓人們能在這個公眾論壇上分享知識，充滿各種美好的可能性與創造性，但是走到現在，事情卻不如當初所想的美好。網路廣告不斷以不同形式出現，社群媒體也走同樣的路。拉尼爾表示，他不會再稱這些是「社群媒體」了，現在在他眼裏，這個場域只不過是一個不斷進行「行為矯正」的世界了。

網路很多東西都是免費，但免費的背後蘊含各種複雜的商業行為，也因此，拉尼爾認為應該讓搜尋及社媒回歸收費機制，如此才能避免許多問題，包括不被那個網路平台的金主操弄用戶對這個世界的認知。

2.丹‧加登堡(Dan Gartenberg )：深睡對大腦有益，以及如何睡得更沉

沒有甚麼比睡覺更好了，那麼如果科技可以幫助我們從中獲得更多的益處呢？加登堡正在研究刺激深度睡眠的技術，並且讓深度睡眠更高效。他們發現如果在人睡覺的時候，正確的時間播放某些聲音，就能睡得更沉，更有效。

3.瑪麗麗•奧佩佐(Marily Oppezzo)：想要更有創意嗎？出去走走

行為學習科學家瑪麗麗•奧佩佐（Marily Oppezzo）針對176位大學生進行測試，他們發除了現「走路」這個動作本身就可以增加創意，還破除了大家認為是環境機發創意的迷思。

4.傑森沈(Jasnon Shen)：找工作嗎？你要強調的是能力，而非經驗

為了要知道用什麼樣的工具和策略可以辨識出誰在未來會表現得出色，沈請教了許多不同部門的領導人，讀了數十篇的報告和研究論文。他列出了3個方法給雇主： 不狹隘尋找人才、用績效決定是否雇用、不先入為主。同時也建議正在找工作的人，不要只用標準的履歷和求職信，而是要把你的技能跟能力展現出來。

5.塔皮瓦奇威威(Tapiwa Chiwewe)：就算你不是專家，也可以解決大問題

2012年, 全世界的死亡中有 14% 的人死於家庭或周遭環境空氣污染，因此奇威威與同事開發了一個線上空品管理平台，透過歷史與實時數據做出更精準的預測。他鼓勵人們思考不採取行動的會產生甚麼後果，並建議大家利用阻力來激勵自己。 注意你與生俱來的好奇心，如果對非拿手的問題充滿熱情，那麼無論如何你都應該要嘗試解決它。

6.潭雅‧梅農(Tanya Menon)：掌握好機會的祕密？就在於那些你還沒遇到的人

我們通常不是透過「強連結」(家人)來找到工作，相反地我們通常是透過「弱連結」(你最近剛認識的人)。梅農表示，弱連結將是你通往世界的門票，她鼓勵人打破原本的社交習慣，用正向的方式建立人脈，避免以「交易」方式思考。

7.蘇珊‧大衛(Susan David)：來自情緒的禮物和力量

處理情緒的方式驅動著「我們如何愛、生活、生育、及如何領導他人。」除此之外，試圖隱藏情緒，情緒將會變得更強烈，還會對身體健康帶來影響，因此大衛與我們分享承認及了解情緒的重要性，和抑制情緒的後果。

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