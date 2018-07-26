極端氣候肆虐 英國2050後每年恐7千人死於熱浪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）熱浪席捲全球，英國議員26日警告，到了2050年，英國每年因熱浪喪命的人數恐達7千人，足足是現在的3倍。

根據英國氣象局資料，英國東部與南部本周可能會迎來攝氏32至34度的高溫。這溫度對熱帶國家或許稀鬆平常，但對夏季均溫不過20多度的英國而言，政府發布高溫警告的確有其必要。

2003年8月，歐洲迎來500年來最嚴重的熱浪襲擊，導致逾2萬人喪生，光是法國就有15,000人，英國也有2,193人。英國目前最高溫紀錄是38.5度，異常高溫也陸續發生於2006年7月、2013年7月、2015年7月、2016年7至9月、2017年6月、2018年4月及2018年6至7月。

英國氣象局預測，隨著氣候變遷導致極端氣候日益惡化，未來恐怕每兩年就會遭遇類似的超強熱浪襲擊。

跨黨派的英國國會環境審計委員會（Environmental Audit Committee, EAC）敦促政府採取行動，研擬高溫因應策略，以保護老年人口。醫院、建築物、交通運輸、企業，與個人家戶也應採取相關因應措施。

熱浪不僅帶來公共健康危害，也對交通運輸、數位系統及水資源供應等基礎建設構成威脅。委員會在報告中指出，2010年，英國熱浪造成約7億7千萬英鎊的經濟損失。