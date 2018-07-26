海灘戲水惹禍？ 美爆近百人感染諾羅病毒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）一般人多認為感染諾羅病毒是因為食用了不潔的飲食，不過，美國近日爆發近百人集體感染諾羅病毒，元兇竟是他們曾到同處戲水。

橋鎮(Bridgton)鎮經理皮博迪（Bob Peabody）表示，美國緬因州衛生單位發現，截至上週五已有97名民眾感染諾羅病毒，他們的共通點是曾前往樹林湖沙灘戲水

皮博迪表示，諾羅病毒具高度傳染性，這次集體感染顯然有人感染了病毒還去海邊。這起事件告訴我們，如果你或孩子生病了，別去海邊。

諾羅病毒的潛伏期約24到48小時，症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。感染途徑多為食入被諾羅病毒污染的飲食，接觸被諾羅病毒污染的物體，再碰觸自己的眼、口或鼻黏膜。諾羅病毒傳染力極高，只需極少的病毒量便可傳播，因此與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

衛生單位於9日檢測了公共浴池和樹林湖沙灘水源的大腸桿菌含量，結果顯示，泳池的水大腸桿菌含量在安全值內，但水槽的水龍頭大腸桿菌含量超標。

皮博迪發表聲明表示，「為了防範疫情擴大，目前已拆了兩座水槽，並裝上手部消毒液後，才重新開放樹林湖沙灘供大眾戲水。」