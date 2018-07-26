20國農漁牧專家齊聚台灣　「亞太區農業技術展覽暨會議」開幕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「2018亞太區農業技術展覽暨會議」今在農委會副主委李退之與國內外貴賓的見證下盛大開幕。預計自26至28日一連3天，與「台灣養殖漁業、畜牧產業展覽暨會議」同在台北世貿一館展出。

亞洲博聞劉櫻惠總經理表示，展會聚焦種子種苗館、農業創新形象館、沼氣發電館、水質監測技術、動物用藥、禽畜整廠設備六大面向，從農漁畜生產端的技術和設備著手，盼可為食品安全、糧食危機、動物疫病等帶來有效的解決方案。

為積極行銷台灣農業科技成果，配合農業新南向之區域農業發展目標，開拓新南向市場，增加農業資材外銷之機會。自去(2017)年首度辦「亞太區農業技術展覽暨會議」，農委會就設置「台灣農業技術形象館」並協助促成國外17家廠商合作洽談， 而那米亞發酵股份有限公司、 生合生物科技股份有限公司及台鼎活動帷幕股份有限公司等6家業者 更已成功簽署國際合作訂單，產品接單產值達1,695萬元。

▲照片由農委會提供

農委會表示，為帶領台灣農業技術及商品進軍國際，行銷具國際潛力之技術與商品，以促成與國內外買家洽談訂單，此次潛力展項包括：

1.智能化自動環控禽舍暨監控管理系統：該會補助元進莊企業股份有限公司建置之系統，禽舍藉由各項感測器自動偵測，發生異常時，自動開啟裝置進行調控，並發出警報通知。

2.鋸緣青蟹獨立盒養殖系統：水試所技轉順弘年實業有限公司之雙重過濾水處理系統，有自動清洗裝置，維持良好水質，蟹獨立養殖，成長好、品質佳。

3.竹粹美妝產品：由工研院技轉新喜國際企業股份有限公司之美妝產品，利用多重壓差技術萃取竹葉有效成分，具有優良的抗自由基、抗氧化(AOB)等產品優勢。

4. 溶磷微生物肥料-地球村優守菌：該會苗栗農改場技轉地球村生態公司之產品，為本土安全多功能益生菌，可溶解土壤固定磷肥活化再利用，替代並減少化學肥料使用。

5.微生物發酵產物製劑飼料添加物：農科院技轉生百興業有限公司之產品，係由蟲草萃取物製成天然飼料添加物，可調理病後母豬的免疫功能，提升母豬繁殖性能和哺乳仔豬育成率。

農委會還說，今年「台灣農業技術形象館」以農漁畜產業主題展出30項農業科技創新技術及商品，邀請承接技術業者參展，期創造媒合洽談績效翻倍成長，同時亦設置「台灣種苗館」，集結國內業者展出優質種子種苗產品，整體行銷台灣種苗產業，期盼透過公私協力合作行銷具國際潛力、創新性商品及技術，提升農業產值，增進農業資材外銷潛力。

「2018亞太區農業技術展覽暨會議」共計有我國及來自19個國家210家廠商參展，並已有34個國家含地區之買家預約來台觀展，將以創新技術、友善環境、永續發展之三大主軸，期打造農業技術國際化專業產業鏈交易平台，讓台灣成為亞太區農業科技之樞紐。

▲「2018亞太區農業技術展覽暨會議」開幕剪綵。(照片由農委會提供)