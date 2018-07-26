【快訊】美國駐北京使館外傳巨大爆炸　警方另逮捕一企圖自焚女子

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）多家外電報導，今(26)日下午1時左右，美國駐北京大使館附近發生爆炸，網路上的影片顯示有人受傷。

此外根據路透報導，北京警方26日下午在美國駐北京使館外，還逮捕了一名全身澆淋汽油似乎打算自焚的女性，已帶回警局偵訊中。

最新消息指出，北京公安官方微博「@平安北京」公布，周四（26日）下午1時許，一名男子在朝陽區天澤路和安家樓路十字路口，點燃一個疑似爆竹裝置後，發生爆燃，致其手部受傷，但無生命危險。

附近巡邏民警迅速壓制男子送醫治療，現場無其他人員受傷。警方指涉案男子姓姜，26歲，是內蒙古通遼人。

現場消息指，下午大約2時半左右，附近交通已經回復正常。據悉，使館已恢復辦理簽證服務，上百名民眾排隊輪候。

美聯社稍早報導，爆炸發生後，從推特影片中可以看到美國駐北京大使館外濃煙密布，附近還有一輛警車。

據現場目擊者稱，一名男子用自製的爆炸物，原先想扔進大使館內，但爆裂物卻在他身邊爆炸，導致男子受傷，旁邊的警車也遭到損毀。目前大使館周圍通道都已封鎖。

自由亞洲電台推特po出的影片中，可以聽到有人說，「爆炸當時，耳朵快被震聾了」。現場目擊民眾議論紛紛，有人說快被嚇死了。

翻攝推特

不少人聲稱爆炸事件是一名男子「自殺性」襲擊、但並未成功。許多人舉起手機打算拍照，但遭到驅趕。

中美兩國目前正陷於貿易戰，儘管如此，到美國旅遊留學甚至移民，仍是中國許多民眾的首選。