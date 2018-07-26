巴結老爸！ 台南大員皇冠假日酒店美食饗宴8折

父親節快到了，是該好好準備幫辛苦的爸爸慶祝一番！台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與彩豐樓主廚袁東海、煉‧瓦主廚黃仲祥聯手推出多樣化的美食料理與優惠專案。有愛大聲說，享8折優惠，獻給偉大爸爸們在屬於他們的節慶中擁有美好的幸福饗宴。

迎接父親節，是該好好巴結老爸，就用美食來犒賞老爸的辛勞吧！台南大員皇冠假日酒店自2018年8月1日起至8月12日止推出一系列父親節餐飲優惠專案。活動期間於帶爸爸至元素自助餐廳享用午餐或晚餐，只要拍下全家福用餐照片，並打卡上傳臉書，公開留言「 我在元素餐廳慶祝父親節」即可享有餐價8折優惠，12歲(含)以上，每人再送一道主廚私房菜「嫩煎鮭魚襯鮭魚卵乙份」。煉‧瓦日本特色餐廳於晚餐時段，凡預訂「爐端燒+壽司吧」主題式吃到飽，4人同行爸爸1人免費，不含11歲以下孩童，以上優惠須另加原餐價10%服務費。

高人氣的彩豐樓粵式中餐廳有推出父親節好康優惠，凡小吃區用餐，全家福拍照上傳臉書，公開留言「我在彩豐樓慶祝父親節」即可享當日餐價8折優惠，須加原餐價10%服務費。另外，喜歡不受打擾的用餐空間，則可以預訂彩豐樓包廂用餐，凡達最低消費者即贈「廣東掛爐片皮鴨」1吃。預訂6~8人小包廂午餐時段低消NT$6,000起，晚餐時段低消NT$8,000起，當日即贈送片皮鴨半隻1吃。預訂10人以上中大包廂午餐時段低消NT$10,000起，晚餐時段低消NT$12,000起，當日贈送片皮鴨1隻1吃，可另外加價享用其他吃法。