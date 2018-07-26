非洲首座國家公園喜迎山地大猩猩寶寶

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）非洲第一個國家公園，剛果維龍加國家公園近日傳出好消息，山地大猩猩再添兩隻新成員，讓這隻瀕危物種數增添了不少新希望。

維龍加國家公園(Virunga National Park)本周二(24日)在臉書表示，維龍加山地大猩猩的消息一直是2018年最受矚目，而且是會愈來愈好！我們很高興宣布兩個新嬰兒的到來，讓今年的山地大猩猩新成員總數增添到9位。

維龍加國家公園表示，過去10年中，山地大猩猩家族在推動全球大猩猩人口扮演著重要角色，如今該物種數已逾1000隻。比2010年有紀錄的790隻，可說增加了不少。如今這隻受威脅的高度「瀕危物種」，正在持續的茁壯成長。

綜合外電報導，為了保護國家公園的特殊生物多樣性，維龍加國家公園曾在5月10日宣布，禁止在自然遺產保護區內砍伐樹木。

另外，因日前一名國家公園護林員遭到殺害，還有3個人其中有2名英國觀光客於5月11日參觀時，遭到當地恐怖分子綁架。剛果政府基於安全考量於6月初宣布，到2018年底暫停開放維龍加國家公園。

維龍加國家公園這個自然遺產長年承受多方威脅，其中一個是長期在此區域活動的武裝分子，還有日前由非政府組織全球見證（Global Witness）揭露的政府油田開採計畫。

維龍加國家公園是在1925年成立，從南部的維龍加山脈延伸到北部的魯文佐里山脈，佔地7,800平方公里，是剛果民主共和國東部的國家公園，也是非洲第一個國家公園，並於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產（World Heritage）。