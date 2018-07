【北市長選戰】姚文智丁守中穿浴衣拚空中瑜珈　柯文哲9小時募到1310萬

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)民進黨台北市長參選人姚文智,昨(25)日跟北市議員參選人合拍定裝照,姚文智換穿浴衣、足球服、孕婦裝等多種服飾。他表示,每人有不同主張、造型,但都關心城市發展,希望透過照片跟文宣,讓民眾了解各領域想法。

民進黨台北市長參選人姚文智(下圖左3),昨到市議會與黨籍市議員參選人拍選舉定裝照,一同呼口號替年底選情加油打氣。

姚文智(中)日前參訪彎腰農夫市集,親自品嚐香瓜、西瓜等各式農產品。圖片來源: 姚文智翻台北臉書

聯合報導,昨拍攝現場,姚文的智愛貓Togi成了吸睛亮點,姚文智說,他很寶貝他的貓,有幾位議員想拍寵物照,所以特別帶出來。

台北市長柯文哲昨(25)日公布群眾募款網站,9個小時就募到超過1310萬元,網友也稱,要捐款比搶五月天門票還難。

柯文哲臉書昨晚po文感謝大家的熱情參與,群眾募資上線的第一天,就讓網站受到非常嚴峻的壓力測試。

PO文指出,他堅持用「群眾募資」而非直接捐款的方式,就是希望先提出一個預算規劃再來募資,並隨著計畫增減來決定募資金額,而不是大家錢捐一捐之後,再公布要用在哪。

另外,在網路平台進行群眾募資,網路轉帳金額最高3萬元,刷卡最高10萬元,所以只能小額募款。他認為選舉費用太高,是台灣政治敗壞的主要原因,透過群眾募資的方式,也盡量降低選舉費用,來確保日後可以公平執政,

PO文強調,加入teamKP,永遠不嫌晚,歡迎大家繼續支持。

