【北市長選戰】姚文智丁守中穿浴衣拚空中瑜珈　柯文哲9小時募到1310萬

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨台北市長參選人姚文智，昨(25)日跟北市議員參選人合拍定裝照，姚文智換穿浴衣、足球服、孕婦裝等多種服飾。他表示，每人有不同主張、造型，但都關心城市發展，希望透過照片跟文宣，讓民眾了解各領域想法。

民進黨台北市長參選人姚文智（下圖左3），昨到市議會與黨籍市議員參選人拍選舉定裝照，一同呼口號替年底選情加油打氣。

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姚文智（中）日前參訪彎腰農夫市集，親自品嚐香瓜、西瓜等各式農產品。圖片來源: 姚文智翻台北臉書

聯合報導，昨拍攝現場，姚文的智愛貓Togi成了吸睛亮點，姚文智說，他很寶貝他的貓，有幾位議員想拍寵物照，所以特別帶出來。

圖片來源:柯文哲臉書

台北市長柯文哲群眾募資網站25日中午上線，不到半小時就被踴躍贊助的網友塞爆，贊助民眾可在網上選擇多種商品，其中也包含趣味柯語錄貼紙。中央社

台北市長柯文哲昨（25)日公布群眾募款網站，9個小時就募到超過1310萬元，網友也稱，要捐款比搶五月天門票還難。

柯文哲臉書昨晚po文感謝大家的熱情參與，群眾募資上線的第一天，就讓網站受到非常嚴峻的壓力測試。

PO文指出，他堅持用「群眾募資」而非直接捐款的方式，就是希望先提出一個預算規劃再來募資，並隨著計畫增減來決定募資金額，而不是大家錢捐一捐之後，再公布要用在哪。

另外，在網路平台進行群眾募資，網路轉帳金額最高3萬元，刷卡最高10萬元，所以只能小額募款。他認為選舉費用太高，是台灣政治敗壞的主要原因，透過群眾募資的方式，也盡量降低選舉費用，來確保日後可以公平執政，

PO文強調，加入teamKP，永遠不嫌晚，歡迎大家繼續支持。

改變成真，持續發生！

Keep it real, keep it possible!

台北市長柯文哲26日上午出席「2018邁向循環城市∞首都願景國際論壇」，盼透過論壇各領域專家的交流分享，啟動台北循環經濟新紀元。中央社

自由報導，國民黨台北市長參選人丁守中今(26)日到文山區指南里拜訪里長時受訪表示，柯文哲網路上吸金功力很強，「我們覺得很羨慕」，認為這方面他要好好學習努力。

丁守中說，國民黨現在借債度日，自己很快也會公布募款計畫。

由於丁守中被酸「佛系選舉」，無法吸引年輕選民。根據中時報導，丁守中昨陪著同黨「小雞」李柏毅與張斯綱，在美女教練指導下，挑戰空中瑜伽，把63歲老命都豁出去了。他還主動向教練要求高難度動作，不只要拚青年能見度，更要證明自己喜歡冒險，不畏挑戰。

上圖翻攝丁守中臉書。

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丁守中24日出席「國民黨台北市107年三合一選舉輔選督導會報」和「反核食反空污公投」連署活動時，批評台北市長柯文哲每天都在作秀，一下子唱歌仔戲、一下子表演口技，「讓柯文哲去當網紅，讓丁守中來做市長」。

23日丁守中推出臉書粉絲專頁「我是叮叮丁守中 聽聽台北」（如下圖)，並發表相關主視覺、Q版人像公仔與Logo，盼透過網路平台和市民對話。

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