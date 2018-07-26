你的溝通其實很暴力？！1分鐘教你嘴下留情

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）從國家之間的戰爭到街頭犯罪，我們似乎生活在一個視暴力為常態的世界。非暴力溝通的創辦人馬歇爾‧盧森堡(Marshall B. Rosenberg)認為，暴力不只會發生在肢體接觸上，還會在我們的日常對話中出現。

根據非暴力溝通中心指出，暴力的根源在於我們忽視彼此的感受及需要，將衝突歸咎於對方。簡單來說，當我們感到憤怒其實是因為我們重視的「需要」沒有辦滿足，而感激是因為我們重視的「需要」被滿足。因此非暴力溝通在談的就是，無論傾聽、對話、表達，如果都能回到「觀察」、「感受」、「需要」、「請求」那麼人與人之間的相處將更為融洽。

LifeScape整理出非暴力溝通的四個關鍵要素：

1. 觀察：我觀察到了甚麼？

當你要與對方協商時，你應該要清楚且客觀的「陳述事實」，而非「評論」。

評論 陳述事實 ☛他老是遲到！ ☛我跟他約了三次電影，他都遲到半小時。 ☛他很不負責任 ☛我跟他專題同一組，頭兩次的分組作業他都沒完成。

2. 感受：我的感受是如何？

要表達感受而非想法。

想法 感受 ☛我覺得我被誤會了！ ☛聽到他對我的想法，我很難過。 ☛我覺得你這樣做很不錯！ ☛你對我付出的，我很感動！ ☛我認為你應該有能力完成的。 ☛你沒完成，我感到失望。

3. 需要：我哪一項需要沒有被滿足，所以我有這樣的感受？

每一個情緒背後都有一個需要，因此當我們聽到不中聽的話，體會自己或他人的感受及需要會是很好的辦法。可以參考非暴力溝通中心的需要表。

☛「你很沮喪，是因為你希望獲得同學的接納(需要)嗎？」 ☛「看到你們上班玩手機我很生氣，因為我很重視秩序(需要)。」

4. 請求：為了改善情況(滿足需要)，我的請求是….

具體描述你希望對方為你做甚麼。

模糊 具體 ☛「我希望你能誠實。」 ☛「我希望你下次不要因為害怕讓我知道你考砸了就自行簽名，你可以告訴我你在這科目上遇到了甚麼瓶頸，這樣我們才可以一起想辦法解決。」

以下是使用非暴力溝通的例子：

「媽媽，昨天晚上你打斷我說話，斷定我先睡覺再做作業是想偷懶的這件事，讓我覺得很難過，因此我希望下一次你可以給我說明的機會。」

觀察 媽媽沒有讓我把話講完，直接認定我想偷懶 感受 難過 需要 被了解 被傾聽 請求 希望媽媽下一次可以給我說明的機會

非暴力溝通，是一套基於同理心的溝通法則。顧名思義就是，用同理心去理解他人，也協助對方從你的立場去思考，進而使溝通更順暢；當我們使用非暴力溝通方式時，也要避免出現強勢態度。