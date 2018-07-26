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雞尾酒週台北8月開跑　揭新南向國家調酒與甜點的神秘風貌

新住民可於8月6日前往苗林行品嚐中西合璧的飲品與甜點

By 生活組,台灣英文新聞－編輯
2018/07/26 14:46
新南向工作坊使用東南亞辛香料製作調酒與甜點（照片翻攝自Bar Suring臉書）

新南向工作坊使用東南亞辛香料製作調酒與甜點（照片翻攝自Bar Suring臉書）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）Bar SurfingGQ Taiwan將第二次共同合作舉行「Bar Surfing 一起跑吧」活動，並於活動期間規畫多場工作坊，其中邀請AHA Saloon調酒師尹德凱及 Longtail 甜點主廚Johnney聚焦探討東南亞甜點與調酒，此跨界工作坊將於8月6日登場，邀請新住民及國人一同交流。

近年來隨著國際各大城市的調酒週活動興起，台北市也將於8月舉辦為期一個月的「Bar Surfing 一起跑吧」，今年活動共邀請40家酒吧一同祭出優惠，主辦單位不僅規劃10條具有特色的「跑吧路線」選擇，也舉辦多場跨領域工作坊。

值得注意的「新南向政策：調酒 V.S. 甜點」的跨界工作坊，講師陣容邀請到獲米其林一星Longtail餐廳的甜點師傅Johnney，他熱愛將東方元素與甜點美食融合；另外一位為AHA Saloon的知名調酒師尹德凱，擅長將食材解構與重組的他曾被CNN Go選為亞太地區最值得注目的調酒師之一。

屆時，師傅們將使用東南亞地區豐富多元的辛香料與醬料，創造風味各異的特色料理，使用來自越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等地的食材創造甜點與調酒各3種。

活動將於8月6日在台北市內湖區的苗林行舉行，有興趣參與交流的朋友可於網路購票

 
尹德凱
Longtail
AHA Saloon
Bar Surfing
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新住民
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