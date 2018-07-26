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萬年垃圾有解！南美洲智利研發可溶解塑膠袋

新塑膠袋對人與環境都不會造成衝擊　民眾可輕鬆在家做回收

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/07/26 11:15
圖片擷取自SoluBag Chile的臉書影片

圖片擷取自SoluBag Chile的臉書影片

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了環境永續與維護海洋生態，解決塑料汙染問題已成為全球運動，不過，民眾早已習慣的塑膠袋要用什麼樣的材質替代呢？南美洲國家智利一家間廠商SoluBag 24日宣布，成功研發可溶解的塑膠袋，新產品預計在今年10月上市販售。

SoluBag公司董事Roberto Astete表示，若把傳統塑膠袋與新研發的塑膠袋相比，前者在自然環境下會存在150-500年左右才能被分解，而他們團隊新研發的塑膠袋只需要5分鐘。人們可以決定何時將它銷毀。

綜合媒體報導，SoluBag工程師將塑膠袋的其中一個成分以「石灰岩」代替原本的「石油」。

Astete表示，產品是使用來自石灰岩的成分，不會對環境帶來衝擊。

他還說，就像製作麵包一樣，會把麵粉和其他原料混在一起。而他們的「麵粉」就是「聚乙烯醇(polyvinyl alcohol)」和其他成分，都是獲得美國FDA認可，使得他們得以製作不同塑料材質的產品。

SoluBag不只介紹「新塑膠袋」，另一款是可重覆使用的「網狀袋」，前者可以在冷水中溶解，後者可以在熱水中溶解。而溶解後的塑膠袋只會「在水中剩下碳」，且是「對人體不會造成影響」，Astete在示範影片中還拿起裝有溶解後的杯子飲用，親身證明他的說法。

他表示，現在，我們可以在家中用鍋子或是洗衣機，就能進行「塑膠袋」的回收了。新產品預計在今年10月上市販售。
智利
塑膠袋
海洋汙染

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