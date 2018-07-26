癌友體重下降的主因 竟是術前未「進補」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）多數癌友於治療期間常感到食慾不振、體重下降，這時才開始透過湯品或一般保健食品來補充營養，但醫師提醒，癌症患者若在術前加強補充3效免疫營養，可有效提升生活品質、降低併發症發生率。

雙和醫院外科部主任暨副院長黃銘德副院長表示，許多患者會認為在術後出現感染、傷口無法痊癒..等預後不佳的狀況，都是癌症治療不可避免的副作用。雖然治療確實會對身體產生影響，但其實食慾不振、體重下降的元凶，是因為癌細胞所造成的免疫失調，引起患者體內發炎反應，進而導致身體機能代謝異常所導致。

萬芳醫院營養室主任魏賓慧表示，當癌友出現體重減輕、免疫力降低等現象，也易影響癌症治療效果，增加併發症的發生；在治療期間，癌友需要充足的熱量及高蛋白質，但常見癌友們的食補迷思為僅補充保健食品(如維他命)、只喝湯類(如；魚湯、雞湯)、或只吃肉等狀況，如此單一、不均衡的營養補充方式，反而錯失營養補充的機會。

根據歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN) 2017年最新公佈的營養指南建議，將魚油、精胺酸、核苷酸列為調控免疫力的3效營養。研究證實，癌症患者若沒有在術前加強補充3效免疫營養，有6成患者會出現術後感染併發症的情形，顯示術前使用3效免疫營養，可為癌症患者縮短住院天數、減少醫療處置、降低醫療費用，提升生活品質。目前歐洲已有近8成國家，採用此術前營養優化方式，幫助患者順利療程。

黃銘德副院長補充，若癌症患者可以在術前就先做免疫營養優化，調節體內免疫機能，提升體內的抗炎反應，對於預後有相當大的幫助，研究指出，患者術前體內發炎指數較低，五年存活率高1倍，顯示術前進行免疫營養儲備的重要性！

醫師呼籲癌友，在術前營養儲備上，除均衡飲食外，也可透過有臨床實證且通過衛生福利部許可適用癌症療程營養支持的特殊營養品，補充熱量、蛋白質以及3效免疫營養素！