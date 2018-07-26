【檢察官濫權】調刑警到幼稚園追查誰欺負女兒　幼童被嚇到尿褲子

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）花蓮地方檢察署檢察官林俊佑，疑似不滿就讀某私立幼稚園的女兒被同學欺負，在上(6)月21日指揮花蓮警方，到女兒就讀的幼兒園。除要求幼兒園老師、教保人員退下，還在現場嚴厲質問是哪個小朋友欺負他女兒。

《自由》報導，此舉嚇得在場小孩有如驚弓之鳥，有些孩子還被嚇到尿褲子。不但如此，林俊佑並要求刑警去幼兒園要監視畫面，逐一「指認犯人」。

花蓮地檢署在案發後接到檢舉，對於自家人離譜行徑，檢察長黃和村毫不手軟，立刻請主任檢察官組成專案小組追查詳情。

結果查出林姓檢座除在6月21日和1名警察到幼兒園，要揪出是哪個小朋友欺負他的女兒。6月28日竟然又有2名刑警跑到幼兒園，大吼大叫，要求園方要提供監視錄影畫面。

檢方認為林姓檢座身為司法人員，未循正常途徑解決孩子在幼稚園遭人欺負的紛爭，也未利益迴避，竟直接指揮司法警察介入辦案，還要園方人員退下，讓師生心生畏懼。

此舉涉及以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利，最重可處三年以下有期徒刑，且其行動已嚴重影響檢察機關形象，昨(25)日依妨害自由罪嫌及恐嚇等二項罪名，將他起訴。

中央廣播電台報導，此案還不只花蓮地檢署獲報，幼兒園老師還直接向立法委員檢舉。相關行徑被民進黨立委李麗芬與周春米指控違法。除了個案爭議外，周春米也針對通案性的不適任司法人員淘汰制度以及檢察官指揮員警的細部規範，將在立法院新會期提出修法，希望重建國人對司法的信賴。

2位立委今(26)日舉行記者會，與會的法務部主任檢察官王盛輝表示，該名檢察官確實有明顯違失，除提起公訴也會召開內部審查會釐清責任。

李麗芬說：「嚴懲之外，我們會覺得我們檢察官或相關執法人員，對兒童權益對兒童人權的相關訓練，一定還要再加強」。