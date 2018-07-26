〈時評〉東亞青運中共走火入魔　政府民間硬起來

在中國的主導下，東亞奧林匹克委員會 (EAOC)召開臨時理事會，決議停辦2019台中東亞青年運動會，這是衝著台灣而來；中共將政治黑手伸入國際體育賽事，阻擋台灣在國際社會的能見度，也扼殺台灣運動選手的發展空間，否決了台灣公民自決的權利。對此，政府應盡所有努力提出申復，讓國際看見中共蠻橫霸道嘴臉。



在EAOC臨時理事會上，會議主席劉鵬明白表示，「有政治勢力在島內發起2020東京奧運正名公投，公然挑戰奧會模式，對2019東亞青年運動會產生了巨大的政治風險」。因此，以此為理由提案經表決後，決議停辦台中東亞青年運動會。



所謂的奧運模式，就是以「中華台北」的名義參與國際賽事，不過，這個模式是在1980年代訂立，距今已經快四十年，而且當時的時空背景和現在已明顯大不同，是否要打破這個模式，是一個開放性、可以討論的議題，而不是永遠無法改變，成為一種禁忌。



最重要的是，要更改「中華台北」的名稱，大致分兩個過程，除了向國際奧委會組織正式提出申請外，在此之前，必須確認台灣內部的意向，一個最快、最直接的方法，就是透過公投來探詢民意。目前，台灣內部公投的提案，就是處於第一個階段。



一旦公投過關，才有機會、並且正式向國際奧委會提出申請，若是連台灣內部都無共識，更遑論後續提出。然而，中共卻連這個機會都不願意給台灣，更以此為冠冕堂皇的理由，赤裸裸取消台中東亞青年運動會，想藉機打壓台灣。



欲加之罪、何患無辭，這倒符合中共一貫的立場，打壓毫無理由與根據，顯現其對台灣社會民主程序的漠視與無知，把各種公投視為洪水猛獸。

中共在各種國際場合上，處心積慮要矮化台灣，也不惜一切醜化台灣的民主，近年來，更不讓台灣參與世衛大會等國際組織，再接二連三拔掉台灣的邦交國，甚至連我駐外館名稱，都要干預，這一次還光明正大把手伸到體育領域，犧牲了國際運動選手交流與競賽的機會，蠻橫無理！

也有一說是中共是藉機讓民進黨執政受措，影響干預台灣11月選舉。

據此，台灣上下要動起來，政府堅持提出國際仲裁訴訟，抗議中國干預，要求恢復主辦權，透過一連串舉動同時讓國際社會看見中共粗爆嘴臉；另一方面，中國的流氓行徑，也只會加深選民追求自由民主的意志，11月用選票，讓中共支持的政治力量從台灣政治舞台上消失。

（作者李平華，資深媒體人）