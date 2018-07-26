松菸辦台泰設計師交流　開放免費植物及藍染手作教學

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）松山文創園區21日在松菸創作者工廠舉辦「動-此時，此刻：植物＆藍染手作坊」跨界工作坊，透過織布染色的體驗及現場教學，邀請新住民及國人一同與台灣及泰國設計師交流。

松山文創園區邀請泰國Slowstitch Studio織物設計師Ann、台灣獨立設計品牌C JEAN DESIGN設計師簡君嫄及曾任卓也藍染的講師王瑞華及及一同開設工作坊，免費教導對於織布染印有興趣的民眾如何動手創造屬於自己的圖騰及樣式，透過絞染 （Shibori ） 、植物印花、藍染及各種方法進行自然染色體驗，並製作可以直接穿戴於身上的產品，如T恤、大方巾、頭巾或領巾等。

來自泰國的Ann為泰國清邁紡織工作室Slowstitch Studio的聯合創始人，身為織品設計師的她擁有倫敦切爾西藝術與設計學院紡織設計學士學位。其工作室使用天然纖維和植物染料，致力打造永續獨特的紡織品，所使用的技術主要來自日本的針跡和模板方法。

另一位獨立設計師簡君嫄自英國倫敦藝術大學畢業，她十分重視材質的永續利用及發展，擅長透過簡潔的剪裁呈現出當代女性的優雅和獨立，其作品曾被選作英國倫敦交響樂團官方指定表演服。

同時，松菸也鼓勵民眾帶家中天然纖維如絲、棉與麻的布料到現場進行染色並將它們重新再利用。

工作坊共開放15個名額，歡迎喜歡手做的新住民及國人參與，然而，沒有參加到的朋友也可持續鎖定松山文創園區其它活動消息。