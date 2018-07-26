香港鈔票換新衣  港網友諷：100元詭異像紙錢

（台灣英文新聞／洪晨芳綜合外電報導）根據美媒《Quartz》報導，香港於週二（24日）公布了最新版的港幣紙鈔，但是其中100元面額的設計，卻被香港網友嘲諷，真的有夠像紙錢，農曆七月可以拿來燒！

HSBC香港匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行花了三年的時間，為港幣紙鈔設計新衣，除了加強防偽功能外，設計中還融入了香港的文化與特色，如港式點心（20元面額）、香港聯合國教科文組織世界地質公園（500元面額）和粵劇（100元面額）。

但是不少人表示，中國銀行發行的這100元面額紙鈔，上面印著粵劇女演員肖像，看起來似乎不太吉利，不仔細看還以為是紙錢。

甚至有網友在臉書上發文，這設計實在是太觸霉頭了，我一拿到就要馬上拿去花，絕對不要帶回家。

另一位網友則表示，這根本是跟冥間銀行聯合發行的紙鈔吧!

距上次香港換新鈔為8年前（2010年），香港新鈔將會在今年底上路。