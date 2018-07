香港鈔票換新衣  港網友諷：100元詭異像紙錢

(台灣英文新聞/洪晨芳綜合外電報導)根據美媒《Quartz》報導,香港於週二(24日)公布了最新版的港幣紙鈔,但是其中100元面額的設計,卻被香港網友嘲諷,真的有夠像紙錢,農曆七月可以拿來燒!

HSBC香港匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行花了三年的時間,為港幣紙鈔設計新衣,除了加強防偽功能外,設計中還融入了香港的文化與特色,如港式點心(20元面額)、香港聯合國教科文組織世界地質公園(500元面額)和粵劇(100元面額)。

但是不少人表示,中國銀行發行的這100元面額紙鈔,上面印著粵劇女演員肖像,看起來似乎不太吉利,不仔細看還以為是紙錢。

甚至有網友在臉書上發文,這設計實在是太觸霉頭了,我一拿到就要馬上拿去花,絕對不要帶回家。

另一位網友則表示,這根本是跟冥間銀行聯合發行的紙鈔吧!

距上次香港換新鈔為8年前(2010年),香港新鈔將會在今年底上路。

The new Bank of China HK$100 note has been mocked as resembling “hell money” for ancestors in the afterlife.



Be reminded of a cautionary tale never to accept laisee from strangers on the street during Lunar New Year. They may be looking for partners for relatives who died young. pic.twitter.com/BVpNSoaqRP