落實總統非洲計畫　外交部將辦投資非洲研討會

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）為落實總統蔡英文4月訪問非洲友邦史瓦帝尼後提出的「非洲計畫」，以及增進臺商對史瓦帝尼、南非、莫三比克等南部非洲國家投資環境的瞭解，外交部訂於週五（27）舉辦研討會。

外交部發言人李憲章今（26）日表示，研討會呼應蔡總統在4月訪問史瓦濟蘭後揭示的一個重要政策，「非洲計畫」，希望強化台商在非洲佈局，並深化我國跟史瓦帝尼及其它非洲國家的經貿實質關係。

根據外交部，此次《投資南部非洲．開創新商機》研討會，外交部常務次長劉德立、國際經濟合作協會（CIECA）副理事長孫杰夫，以及安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）主席于紀隆將擔任貴賓致詞。

會中將邀請史瓦帝尼駐臺大使館參事庫內能（Lindiwe Kunene）、南非駐臺代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe），以及莫三比克駐臺代表葉衛綺（Achilles Yeh）與會，並簡報各該國投資環境與獎勵投資等措施。

此外，中華經濟研究院副院長王健全將主持專題座談會，兼任史國名譽總領事的南緯實業董事長林瑞岳及非洲臺灣商會聯合總會名譽總會長游萬豐等企業界代表，也將分享在非洲商貿投資經驗。

外交部表示，研討會將在27日下午1時30分至4時15分在晶華酒店B3樓晶英會A廳舉行，歡迎企業界人士及國人踴躍出席旁聽。