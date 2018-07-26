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日媒：非洲恐淪中國殖民地

習近平現在人在非洲，試圖加強非洲各國與中國的聯繫，以擴張自身國際影響力。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/07/26 09:50

習近平（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)習近平現在人在非洲，試圖加強非洲各國與中國的聯繫，以擴張自身國際影響力。然而，日媒《產經新聞》警告，中國不斷承諾給與非洲各國援助，可能導致這些國家負債增加，而淪爲中國殖民地。

日本《產經新聞》報導（翻攝自其網站）

產經新聞》報導，25日，金磚五國高峰會，在南非最大城約翰尼斯堡登場。習近平在一場活動中，發表演講，表示反對美國保護主義貿易政策。報導分析，川普主張美國優先，減少在國際社會上的存在感，給中國加強對中東和非洲影響力的機會。例如塞内加爾，就在不久前，成爲第一個簽署一帶一路文件的西非國家。

習近平（左）與塞内加爾總統麥基·薩勒（Macky Sall）（美聯社）

報導介紹，中國似乎爲了避免國内批評撒錢，而沒有對外公佈具體數字。報導引述《路透社》消息，表示中國同意給南非，高達147億美元的經濟援助，來「協助」興建基礎建設。南非國營電力公司，也拿到了25億美元的長期借款。除了塞内加爾和南非外，盧安達也得到了中國1億2600萬美元的借款。

習近平（左）與南非總統西里爾·拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）（美聯社）

報導引述國際貨幣組織説法，表示由於中國投資快速上升，導致某些非洲國家的負債比率，出現顯著攀升。當然，最大債主是中國。

習近平（左）與盧安達總統保羅·卡加米（Paul Kagame）（美聯社）

報導介紹美國約翰·霍普金斯大學資料，表示中國在2000年到2015年間，總共借了非洲國家940億美元，相當驚人。而根據報導，《BBC》介紹專家説法，表示中國巨額投資，將導致非洲國家依賴中國資金，而淪爲殖民地。

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