移民署便民行動走入嘉義　養蚵新住民獲創業補助

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義縣移民署的水上戶政事務所便民行動服務成效，於23日由內政部移民署攜手陸委會及海基會人員前往視察，期間拜訪居住東石鄉的中國籍新住民，嘉義縣共好生活協會與掌潭社區發展協會及其服務社區的新住民與長輩。

自2011年起辦理的移民署行動駐點服務，為移民署嘉義縣服務站與戶政機關的首次合作，該機構不只提供新住民各項申請收件服務，也協助辦理東南亞來台的新住民從居留、歸化國籍到定居的完整流程，讓初來台灣不熟悉的新住民享受到便捷快速的服務，以及減少往返奔波服務站的不便。

不僅提供戶政事務所收件服務，移民署行動服務與各個新住民服務團體合作將行動服務列車開往各偏鄉社區。移民署並於此次南下視察時，前往東石地區參觀嘉義縣共好生活協會及東石鄉掌潭社區發展協會所積極推動的提升新住民投入社區產業活動，多元文化及社區長者服務的成果。

移民署行動服務列車也專程走訪2位居住東石鄉的養蚵漁民中國籍新住民周新英及陳長花。來自中國福建的周新英居住東石鄉型厝村，本為照顧兩個孩子的家庭主婦，不料多幾年前配偶蔡宗諺在海上採蚵時因一場意外絞斷了右手臂，自此周新英一肩扛起養家活口的責任。

另一位為陳長花由廣西遠嫁到台灣海邊村莊，從養蚵新手一路努力到現在已能支撐起家族養事業，並且持續十多年參與社區活動，提升新住民家庭養殖產業經濟價值且積極行銷社區產業。

今年，陳長花將長久構思的「我的蚵學家」計畫，並參加獲得移民署2018年「新住民及其子女築夢計畫」創業組補助。陳長花希望能轉型養蚵產業，增加導覽服務安排遊客至蚵棚參觀及體驗，藉機推廣東石海蚵並增加就業機會。