警方今清晨出擊　沙鹿合庫121萬搶匪屏東落網

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）6天前合作金庫銀行沙鹿分行被劫121萬元搶案，警方今（26)日清晨攻堅，在屏東縣長治鄉，緝獲嫌犯歐培祥，並起出1把衝鋒槍、20發子彈，以及疑似搶來的贓款現金20萬元，全案正由警方擴大偵辦。

綜合《中時》與《自由》報導，清水警方今早在屏東長治鄉，趁歹徒買早餐之際上前壓制，逮捕43歲歐姓男子。警方表示，歐男於20日在合庫劫走121萬元後，沿路往南逃亡，最後躲在屏東長治鄉，一棟朋友無人居住的透天厝中。

本月20日上午10時30分，1名搶匪頭綁花布巾、戴粉紅色安全帽、口罩，進入合庫沙鹿分行，大喊「不要動」後，便先朝天花板開1槍，接著翻過櫃台，搜刮5個櫃台的現金約121萬元後，從大門奔逃，騎機車逃逸。

據報導，案發時警鈴大響，搶匪約5分鐘就搜刮完現金逃逸。由於搶匪手中有槍，保全都不敢靠近，其他民眾也嚇傻，直至歹徒逃離，保全見狀自後追出大門，1名男行員還持球棒攔截，沙鹿分駐所2名員警也騎機車追趕，但仍遲了一步。

經刑事局中部打擊犯罪中心、台中市警局、高雄市及屏東縣警局等單位連日追查，先鎖定男子歐培祥涉有重嫌，並查出他藏匿在屏東縣長治鄉瑞光路一帶，便於今天清晨7時45分展開逮捕行動，順利緝獲嫌犯，同時在現場起出1把衝鋒槍、子彈20發。經清查現金，得手的121萬元，僅剩下20至30萬元。警方準備將嫌犯帶回台中偵訊，同時追查嫌犯行搶動機與其他贓款流向。