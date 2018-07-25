金山沙灘蹦火音樂季  聽音樂賞「蹦火仔」

（台灣英文新聞/廖秋煌 台北報導）交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處「2018北海岸夏日海洋慶典」系列活動，「金山沙灘蹦火音樂季」於七月21日在金山沙灘熱鬧登場。

主辦單位並邀請在地文史達人進行現場解說，讓參觀者在觀賞蹦火漁船進行實地岸邊展演之際，能了解「蹦火仔」這項金山特色文化資產。同時，知名藝人賴銘偉及民歌手陳宏銘等歌手在音樂會中接力演出，以夏日悠閒樂曲點亮磺港漁火。在地商圈及溫泉旅宿業組成園遊會攤位，推廣金山在地特色產品如地瓜、花生糖、魚貨製品、泡湯住宿產品等，雖然受颱風外圍因素影響，現場下起大雨，仍吸引三千多名遊客風雨無阻觀賞參與，十分熱鬧。

本次更特別安排全台僅存4艘蹦火漁船分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」，漁船排列而開，蹦火船火長利用磺石加水產生乙炔氣體著火“蹦”的一聲，點燃火炬瞬間，青鱗魚隨火光集體躍出海面，美麗而耀眼的畫面讓現場三千多名民眾驚呼連連，活動在蹦火仔的展演下順利圓滿落幕。

北觀處張振乾處長表示：「『蹦火仔』是台灣傳統百年漁業，極具文化資產價值，本次結合音樂表演及蹦火仔文化，讓盛負金山八景之一『磺港漁火』傳承給民眾，希冀結合在地特色產業，促進北海岸觀光發展，接續而來還有8月4日的『和平島公園開幕暨和平島大地音樂祭』及8月12日的『大武崙星空饗宴』系列活動，歡迎國內外旅客們能繼續共襄盛舉，體驗北海岸的仲夏風情」

相關後續活動詳情，請參閱北觀處相關網站:

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