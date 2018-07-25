北投亞太飯店 池畔親子Fun派對

7/1起涼夏親旅行住房專案 提供6-15歲兩人入住免加價超值優惠

北投亞太飯店自7月1日起至9月30日推出涼夏親旅行住房專案，凡入住豪華客房房型皆可享兩人6-15歲入住免加價超值優惠，適合暑假全家大小一起出遊，小朋友大朋友都開心。豪華客房一泊二食平日售價NT$10,900，假日售價NT$12,900; 豪華家庭客房一泊二食平日售價$18,300，假日售價NT$20,300，超值優惠搶攻暑假親子市場。最大亮點是豪華家庭客房每日限量3間【親子房】，內設有小帳蓬、童書、積木、可愛小抱枕、頑皮豹等童趣玩具，提供孩童們玩耍的小天地，豐富又可愛的童趣佈置，帶領小朋友們進入童幻的小小世界，適合夏日全家出遊好時光。

池畔親子Fun派對 親子水上大冒險 VS 週六寶貝魔幻秀

夏天就是要玩水!北投亞太飯店在一樓樂活天地游泳池畔規劃一系列豐富有趣的夏日水上活動，從7月1日起至9月30日期間推出歡樂趣味的『池畔親子Fun派對』，最吸睛的活動是趣味又刺激的『親子水上大冒險』每日分兩個場次進行:下午4時至4時50分和下午5時至5時50分，一場限20人參加，可搭乘各式大型水上造型玩偶進行分組對抗，有天鵝、紅鶴、鯨魚、小艇等各式造型，還有水上公牛搖搖樂大挑戰，化身水上鬥牛士，凡入住的房客皆可免費預約參加『親子水上大冒險』。炎炎夏日，泳池畔下午3時30分至5時30分還有提供 Happy Hour點心吧歡樂時光，現場提供多款精緻餅乾搭配迎賓冷飲兌換劵。並加贈住房貴賓禮，特別準備迎賓飲品兌換以及冰品兌換劵，讓貴賓清涼一夏! 夏日Show Time從7月7日至9月30日期間每週六晚上8時至9時推出寶貝魔幻秀，奇幻有趣的互動魔術秀加氣球秀，絕對讓你驚喜連連，魔術師變出多款造型可愛的氣球送小朋友，很逗樂現場的小朋友們，千變萬化的燈光變換，開啟奇幻魔術秀序曲，適合闔家同歡的寶貝魔術之夜。

涼夏新套餐中菜西吃新亮點 中西主廚打造海陸精緻雙主菜

綠漾餐廳自6月1日起推出涼夏新套餐，用季節時蔬當地食材入菜，清涼爽口，中西主廚聯手打造精緻中華創意料理佳餚，中西料理手法完美融合，嚴選當季當地鮮活食材，經典中菜食材搭配法式風味，法式創意手法蘊涵中菜內涵，綠漾套餐NT$980元+10%;迎曦套餐NT$1280元+10%，超值套餐精緻菜色，驚艷味蕾。週一至週四午晚餐以及週五至週日午餐皆供應套餐，而週五至週日晚餐時段則提供繽紛自助沙拉吧搭配主餐的食尚新享受。