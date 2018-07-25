福容大飯店 88節最低59折！

暑假開跑，緊接著父親節又即將到來，父親節想帶爸爸到飯店吃大餐，福容是您的好選擇! 快看看爸爸的身份證字號或護照號碼有沒有9？福容林口店，歡慶9周年，住客只要護照或身分證字號含9即享折扣，含9即享9折、兩個9再打9折，最高優惠5個9打59折；餐飲部分，平日中式單點小吃9折優惠，且餐飲消費滿$3,999，隨餐贈送國賓影城電影票兩張，可以帶爸爸住宿用餐還看電影來慶祝!福容中壢店跟台北二館推出父親節桌菜，讓老爸享口福，一人一千有找，即可大啖新鮮海味、大口啃豬肋排過癮；東北角的福隆店則是推出父親節造型水果蛋糕,8吋大千元有找，便宜實惠聊表子女孝心，感謝老爸一年來的辛勞。

想趁著暑假大飽口福，或是帶父親及全家人到飯店慶祝父親節的人注意了!福容大飯店中壢店及台北二館推出父親節桌菜，從7/28到8/8期間，10人桌$7500+10%，每加一人多加$750+10%，6人桌$5200+10%，每加一人$750+10%，即可嚐到蒲燒鯛米糕、蔥烤嫩子排、茶香蒸鮮魚等豐盛的山珍海味，而且全桌10人桌席附贈紅酒一瓶，果汁無限暢飲，6人桌席則是附贈果汁2瓶，讓老爸吃飽喝足！

台北二館推出10人桌席每桌$8,825+10%，象徵爸爸愛我，6人桌席每桌$5,288+10%，即可享用波龍沙拉黃金盒、爐烤蜜汁豬肋排、琉璃蝦干娃娃菜等，一道道主廚精心設計烹調的料理，讓老爸面子十足！同樣犒賞老爸，福容林口店，歡慶9周年，平日中式單點小吃9折優惠，且餐飲消費滿$3,999，隨餐贈送國賓影城電影票兩張；精緻雙人房乙晚優惠價$3,699，也贈送國賓影城電影票兩張；另凡入住(同行)旅客護照或身分證字號含9即享折扣，含9即享9折、兩個9再打9折，最高優惠5個9打59折，父親節帶爸爸來林口店，怎麼算怎麼划算!

東北角的福隆店則是推出父親節造型水果蛋糕,8吋定價＄980元，10吋定價＄1280元，12吋定價＄1,580元，採用當季水果製作而成，端上桌肯定吸引眾人目光，吃下口又嚐得出主廚的心意；此外，8/8當日田園自助餐，提供在地鄉親優惠，成人自助餐費用「只收兒童價」，午餐$380/人、晚餐$480/人。(在地居民定義：貢寮區、雙溪區、瑞芳區、宜蘭縣市、基隆市；入場出示證件，每證可攜3位同行)，歡迎在地鄉親一起帶爸爸到福隆店享優惠！

詳請請上福容大飯店官網www.fullon-hotels.com.tw 。