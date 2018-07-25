一起與台灣的創業家們打拚的開元食品，與星級主廚聯手啟動美味事業推手，打造「開元創意美味講習會」，包括：早餐、飲品、甜點、咖啡、風味料理等，舉辦超過百場課程，並由近30位主廚親身傳授創意美味的秘密和密技，並聯手開發超過200道料理，提供餐飲創業家運用，讓台灣餐飲創業家接軌國際最新趨勢及產品，讓餐飲創業更容易上手。

星級主廚韓衍緒師傅登場

24日登場的「開元創意美味講習會-樂食共舞」，由擁有20多年廚藝經驗的星級人氣韓衍緒主廚登場，推出八道創意美味料理，教學員們以「套餐」的方式思考，如何為自己店裡既有提供的餐點或咖啡，做更多樣化的佐食創意搭配，在競爭激烈的餐飲市場中，找出獨特定位及招牌美味，進而提供消費者誘人又美味的料理與菜色，讓業績有更亮眼的表現

現場示範激發靈感 怎麼搭都吸睛

「開元創意美味講習會-樂食共舞」在韓師傅輕鬆幽默的教學中與大家互動熱絡，店家們驚呼其巧手料理之餘，也大讚料理不僅美味也吸睛，享受一起為顧客開發菜單的樂趣。講習會中示範了快食、輕食、饗食料理，使用了各星級醬料，芙芮西果汁、MONIN果泥…等多樣食材，現場透過韓師傅講解，帶出國際餐飲流行趨勢與菜單型態，借鏡歐美以生活態度、主題包裝的餐廳型態，觀察台灣餐飲發展脈絡，設計豐富且具吸引力的菜單。

其中，「紅藜洋菇普切塔」，外酥內軟，選用無鹽歐登堡奶油及久而不膩的蓓格乳脂起司，吃起來相當清爽可口；「燻鴨蜜桃起司捲餅」，柔軟的原味餅皮包覆新鮮水果，搭配濃郁的荷克朗起司片，精緻可愛的外型，宛如輕食饗宴；而「焦糖花園海鮮沙拉」，酥脆的菠菜餅皮化身成造型盛裝碗，裝有爽口沙拉和海鮮，與MONIN藝術家焦糖淋醬筆的搭配作完美結合；而「火山爆米花咖啡」更使用了開元超奶7、璞珞珈琲之嚴選系列-榛果黑可可咖啡豆、MONIN爆米花糖漿及MONIN藝術家焦糖淋醬筆，不僅美味、更是視覺一大饗宴。

「開元創意美味講習會」於開元創意中心舉辦，提供專業、開放、輕鬆的空間，讓主廚及學員們互相交流學習。課程規劃有早餐、飲品、甜點、咖啡、各式風味的料理，預計200多道新開發料理，全台每年舉辦超過100場多達3000人次，國內外來台授課大師近30位。「開元創意美味講習會」料理菜單同步公佈於開元食品元味食譜官網www.creation.com.tw。