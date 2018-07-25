交長新招 秋節試辦國道日間部分免費

（中央社記者汪淑芬台北25日電）新任交通部長吳宏謀今天接受中央社專訪時表示，今年中秋節將試辦國道日間部分時段免費，鼓勵用路人白天開車上路。

前交通部長賀陳旦兩年前上任後推動的第一項措施，就是取消實施多年的連假國道夜間免收通行費，賀陳旦除了認為國道收費應回歸使用者付費外，另依據研究顯示，夜間開車不安全，但因引起不少民怨，連續假期取消國道免費只實施一次就不了了之。

今天是吳宏謀上任第10天，他已聽取高速公路局相關業務簡報。

因明年的連續假期非常多，有關連假國道夜間是否應收費的部分，吳宏謀也認同賀陳旦對夜間開車不安全的看法。他說，根據美國、日本及台灣的研究，夜間開車容易疲勞，加上能見度較差，肇事致死率為白天3至4.5倍。

至於連假國道夜間免費是否應取消，吳宏謀認為應該要審慎考慮；不過，吳宏謀有新的想法，他提出優惠可以給白天的用路人，例如連假前一天或第一天及最後一天的白天，部分時段可以免收通行費。

吳宏謀說，連假白天免費的時段還要詳細規畫，但絕不會和民眾斤斤計較，且今年的中秋節就會先試辦。

至於高公局先前曾研議，橫向國道若收費，現行國道通行費費率可望調降。

不過，吳宏謀說，橫向國道多半通往偏鄉或山區、農業區等道路不發達地區，目前橫向國道收費條件還不成熟，還是會持續維持不收費。（編輯：陳清芳）1070725