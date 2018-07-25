【有圖】愛美的你當心 修腳皮指甲的後果竟差點截肢

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）不少愛美女性為了讓雙腳美美穿涼鞋，經常會去美甲店磨腳皮、修指甲，這看似稀鬆平常的習慣竟讓一位年輕女性雙腳感染，一度差點得截肢。這名來自美國北卡羅萊納州的年輕女性在私人臉書上分享自身的可怕經驗，希望藉此提醒大家，避免其他女性受害！

來自美國北卡羅來納州溫莎市的Tracy Lynn Martinez表示，6月22日時她前往一間沙龍店進行修腳指甲、腳皮的消費，該店看起來相當乾淨，過程中美甲師態度也親切有禮，使用的器具皆是一次性拋棄式。但修完指甲的隔日，她開始出現不適症狀，例如：打寒顫、噁心、嘔吐，且雙腳開始腫脹，嚴重到站立時無法維持平衡。

圖片擷取自Tracy Lynn Martinez臉書。

送醫後，急診室醫師診斷發現她的雙腳是遭到鏈球菌感染，研判主因是刨腳皮的器具消毒不全，細菌通過破損的皮膚黏膜造成感染。所幸Tracy住院兩週後已康復住院，但接下來需服藥3個月，且終身需穿著壓力襪以避免再次感染。

醫師表示，修腳皮的器具若消毒不全，皮膚只要稍有損傷破皮都易遭到感染，因此建議民眾還是自行在家DIY修腳皮老繭，前往沙龍店時單純進行指甲拋光、彩繪、貼鑽的消費就好。