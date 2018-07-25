富邦證券榮獲今週刊財富管理評鑑三冠王殊榮

富邦證券今年30而立，深耕財富管理業務也進入第5個年頭， 善用券商新種業務的獨特優勢，成功協助投資人資產活化再升級， 創造差異化的財富管理， 從高資產客戶的專家團隊服務到普惠金融的富邦理財悍將， 皆深得投資人信賴。更於<<2018今周刊財富管理評鑑>>中榮 獲三冠王殊榮，贏得最高榮譽的「最佳財富管理券商獎」第一名、「 最佳財富增值獎」、「最佳數位創新獎」三大獎項肯定。 富邦證券表示，「用心傾聽，滿足投資多元投資需求」 是富邦證券打造財富管理服務的決心，獲獎是肯定也是責任， 富邦證券將持續以創新數位化的服務， 成為最懂投資人的財富管理好伙伴。

富邦證券表示，隨著主管機關不斷開放各項業務， 富邦證券積極投入新種業務推廣，像是「雙向借券、不限用途借貸、 ETF定期定額」等。我們希望投資人在富邦證券的投資理財， 不是僅有賺取股利或進行資產配置而已，而是達到「 資產活化再升級」。舉例來說：很多老客戶本來是「存股族」， 手中的股票就好比不動產，透過靈活的雙向借券操作， 反而成了股票包租公，有效提升資產效益，幫助財富增值， 同時將賺得的租金，配置在保險、海外債等保守型商品， 進一步達到資產配置及風險分散。截至2018/4/30止， 富邦證券雙向借券的出借餘額已達到NT$130.28億元， 居市場第二。

ETF定期定額業務更是大放異彩，扣款戶數已超過21,000戶 ，扣款金額約9.5億， 不論扣款戶數或金額均為全市場市佔之第一名，為落實普惠金融， 富邦證券為業界第一家推出<ETF定期定額>，最低金額只要1, 000元的券商。整體ETF存量自2016年底的149億元成長 至2017年的253億元。 且為了提供給投資人最創新的理財服務，推出理財機器人-「 富邦理財悍將」，透過簡單的KYC 問答以及客戶所選擇的投資目標， 理財悍將即可透過機器學習方法了解客戶的風險屬性、投資偏好、 資金需求，不僅顧及了報酬率以及投資風險， 還能考量多個投資觀點面向， 克服現代投資理論對價格波動過於敏感的問題， 為客戶建構更有效率、適合長期投資的投資組合建議。

此外，富邦證券對於金融科技創新的腳步從未停歇， 透過了解客戶需求，富邦證券不斷研發各項追求便利及友善的專利， 目前已取得多達7項發明專利，包含指紋辨識、語音助理、 智慧選股等，發明專利數為業界之最。此外，藉由使用者體驗模式， 提供不同年齡層、背景、使用習慣之客戶進行試用及反饋， 希望縮短設計者與使用者思維上的差異， 讓客戶在使用數位服務時更加直覺、有感， 達到各項發明專利的最大效益。而富邦證券更相信， 專利是支撐金融科技競爭力的重要關鍵。

富邦證券不僅持續努力優化數位服務平台，更致力於提供知識服務， 於今年六月推出「富邦說趨勢」線上收聽頻道， 每周邀請專家解析最新產業趨勢、最夯議題精闢分析、 金融產品介紹等，讓投資人能夠突破時間地點的限制， 隨時掌握財經脈動。不僅滿足客戶獲取理財知識的需求， 也希望與客戶一同成長，讓客戶感受到「有感」服務， 這是富邦證券經營財富管理的宗旨。

一直以來，富邦證券財富管理都以達到「客戶滿意」為中心思想， 不論是在理財人員的專業度、商品線的拓展、 數位平台服務的輔助等， 最終目的都是希望客戶能夠擁有更好的財富規劃服務。展望未來， 富邦證券將持續在FinTech領域精進， 滿足跨世代多元化的投資理財需求， 讓富邦證券財富管理服務透過客戶的「口碑」及「信任」持續傳承。