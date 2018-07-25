妥瑞兒前進2018世界獨輪車大會

成員都是妥瑞兒的「長庚獨輪車社」，經過醫師與教練的多年訓練， 即將前往韓國安山參加第19屆世界獨輪車大會（UNICON19 ），本月28日將由兒童神經內科王煇雄醫師領軍， 帶領團隊職員選手共54位參賽。 林口長庚紀念醫院今天特別舉辦授旗典禮，程文俊院長、 林奏延名譽院長以及桃園市衛生局王文彥局長親自向這群選手加油打 氣，並期望所有的妥瑞兒學習他們積極進取、不向疾病低頭、 活出生命光彩的精神。

林口長庚紀念醫院兒童神經內科林光麟醫師表示， 妥瑞症兒童經常性又抖又叫，天生具有過多的精力與能量， 但他們其實有一個很活躍的大腦，可惜習慣於負面思考，想到最後， 什麼都不敢做，游泳怕淹水、騎單車怕摔傷、 家裏廁所暗就怕有鬼不敢進去，他們寧可宅在家裡當趴趴熊， 就是不願去運動，由於過多的能量無法釋放，所以經常睡不著覺， 也常將「好無聊」掛在嘴邊，印證了他們有力氣卻沒有使用。

為了幫助妥瑞症兒童，國內的妥瑞症專家、 林口長庚兒童神經內科王煇雄醫師在5年前成立長庚獨輪車社， 並與妥瑞症協會合作，遴聘教練指導妥瑞兒。王煇雄醫師表示， 獨輪車是最難上手的運動之一，但騎獨輪車可以訓練平衡、 協調與專注，這些都是妥瑞兒所欠缺的。 妥瑞兒在學會了獨輪車之後，往往自信心大增， 他們騎乘獨輪車的自信輪上風采，讓妥瑞症再也不成困擾， 等於獨輪車就是補足妥瑞兒身體欠缺的那片拼圖。 根據王煇雄醫師多年的經驗累積觀察， 他認為獨輪車是相當適合妥瑞兒的一種運動。

為響應桃園市鄭文燦市長多年推廣獨輪車運動， 長庚獨輪車社決定組團參加「第19屆世界獨輪車大會」，從7月2 9日至8月10日，來自世界各地的獨輪車好手將進行各項競技， 包含個人競速、四人接力、道路馬拉松等， 可以說是獨輪車的奧林匹克運動會， 其中尤以獨輪車曲棍球賽最為吸睛。

妥瑞兒小T（化名）是「長庚獨輪車社」的成員之一， 在國小六年級時，因為反覆眨眼、咧嘴和清喉嚨被父母帶來就醫， 同時有不專心、怕黑、忍不住聞東聞西等症狀。此外，很害羞， 畏縮不敢與人交談，雖然私底下話多、愛插嘴，但口齒不太清晰， 甚至有時會口吃。

2014年暑假，小T爸爸陪他參加台灣妥瑞症協會主辦的第一屆獨 輪車初階班夏令營，剛開始他都一個人躲到沒人的角落練習， 漸漸的小T快速進步，不再躲在角落，語言表達也越來越清晰， 更重要的是妥瑞症狀越來越不明顯， 變成一個帥氣有自信的妥瑞獨輪青年。後來，全家陸續加入， 一起練獨輪車曲棍球，並在2017年的香港獨輪車賽中嶄露頭角， 今年將隨團前進2018暑假在韓國安山舉行的第19屆世界獨輪車 大會。

林口長庚兒童神經內科周怡君主任希望大家一起為這群妥瑞兒選手加 油打氣！王煇雄醫師強調，妥瑞兒要懂得發揮所長， 將力氣全用對地方；正向面對、多運動、好好處理就會改善。