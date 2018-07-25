什麼證照最夯　新興證照「能源與環境設計認證」等你拿

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）全球暖化問題日趨嚴重，為了和國際接軌，減少碳排放，傳統建築物都要逐步轉型為綠能建築，然而台灣尚缺「綠領人才」。為此，財團法人資訊工業策進會與綠矩整合有限公司於每季共同開辦「LEED GA國際綠建築認證班」，推出兼具綠建築實務與理論的課程。

綠矩整合引述道奇數據分析公司(Dodge Data & Analytics)所發布的《2016年世界綠色建築趨勢智能市場報告》中指出，「消費者需求」是全球打造綠建築的主要動力，代表著從前大眾認為綠建築是遙不可及的「標竿」，已轉變成為必須遵循的「標準」，並預測綠建築市場的產值到2019年可望高達到2340億美元。

根據美國綠建築協會(USGBC)今年公告2017年LEED認證的樓地板面積總數的排名，排除美國外，第1名是中國，台灣則是第7名。相較於2016年，台灣認證專案多增加了25件，總樓地板面積也增加46萬平方米，其建築類型跨及科技廠、商辦大樓、百貨、住宅、室內裝修空間。

綠矩整合表示，「LEED(能源與環境設計)認證」是全球最廣為使用的綠建築評級系統。這個認證是以綠建築、綠色設計與綠色營運為主軸，結合建築垂直產業鏈催生出的永續發展工具。

綠矩整合還說，然而從事LEED相關工作的綠領人才分為「初級綠色認證士(LEED GA)」以及「進階的綠色認證師 (LEED AP)」，但台灣的LEED GA與LEED AP目前僅100多位，仍是供不應求的狀態。

今年夏季班於8/21-8/22展開，有意參加可上資策會網頁報名，或洽詢資策會(02)6631-6539/綠矩整合(04)2302-7721轉10。

圖片來源：U.S. Green Building Council Releases Annual Top 10 Countries and Regions for LEED