台灣暑期最夯！  2018富邦小富翁理財營  全台7場次開跑

國內歷史最悠久、口碑最佳的台北富邦銀行「小富翁理財營」，20 18年的課程自7/24起展開，台北、新竹、台中及高雄共舉辦7 個梯次。今年首度引入「AI來襲！機器人也能理財」課程， 以深入淺出的方式讓小朋友體驗最新金融科技， 另外也搭配分行實地「小小行員體驗」課程， 透過虛擬與實體課程的結合，輕鬆學習最完整的金融理財知識！

早在1998年，台北富邦銀行即體認到金融智能教育的重要性， 率本國銀行之先開辦小富翁理財營，今年邁入第21屆，計已有近5 ,500名學員結業，開辦以來年年爆滿， 堪稱國內歷史最悠久且最具口碑的理財教育營隊。 台北富邦銀行執行副總郭倍廷表示，近年來數位金融風潮崛起， 金融服務方式也由實體通路走向行動金融， 因此今年的小富翁理財營， 第一天先安排讓小朋友先體驗實體分行業務進行過程， 第二天再搭配最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程， 讓孩子從實體到虛擬，在輕鬆互動的環境下接觸理財知識， 輕鬆掌握最新金融趨勢。

郭倍廷表示，「AI來襲！機器人也能理財」 課程結合了現今金融領域中最夯的新科技：A(人工智慧Artif icial Intelligence)、B(區塊鏈技術Blockchai n)、C(雲端計算Cloud Computing)、D(大數據Big Data)四大核心技術，透過淺顯易懂又趣味十足的說明與範例， 讓小朋友理解近期最夯的人工智慧(AI)、 機器人在理財上的優勢，建立孩子對Fintech的基礎認知， 了解在生活場景的應用趨勢以及大數據如何運用在理財上， 未來就能最快上手各項衍生工具，用高科技來聰明理財！

此外，Apple Pay、Samsung Pay相繼登台，行動支付熱潮一波波，郭倍廷指出， 現在的小朋友們從小生長在3C爆炸的年代， 對於日漸普及的行動支付，他們不能不熟悉！「小富翁理財營」安排 「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，讓 小朋友從最原始的貝殼貨幣演進到現在的鈔票、塑膠貨幣， 甚至到最流行的行動支付，都能有通盤了解， 課堂上並讓小朋友實際操作， 體驗如何用手機在實體店家或線上商家輕鬆付款， 為未來無現金的行動支付時代作好準備。

還有最受孩子喜愛的「小小行員體驗」課程， 學員們化身成銀行的迎賓接待員、櫃員或客戶， 實地操演分行的日常作業。北富銀特別安排行員指導， 學員們都睜大了眼睛，專注的學習並舉手發問， 很快的一個個小小行員就誕生了！ 看著小朋友們操作取號機和點鈔機，招呼客戶並完成換匯、 交易等櫃台操作，負責指導的行員們表示， 小朋友平常大多是隨著長輩到銀行，總覺得銀行嚴肅又無聊， 但透過這課程親身體驗後，孩子們不僅更了解銀行業務運作方式， 也改變了他們眼中銀行嚴肅的形象，甚至有孩子捨不得離開， 希望有機會可以再參加！

「2018小富翁理財營」整合富邦集團豐富的資源， 由台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、 富邦文教基金會、富邦藝術基金會等各領域專家擔任講師， 課程設計精緻多元。兩天的全方位課程裡，透過寓教於樂的方式， 讓孩子們從遊戲和體驗活動中養成健全的理財觀， 並懂得珍惜並充分發揮自身天賦，成為身心靈富足健康的小富翁。