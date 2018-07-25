台灣暑期最夯！  2018富邦小富翁理財營  全台7場次開跑

國內歷史最悠久、口碑最佳的台北富邦銀行「小富翁理財營」，全台共舉辦7個梯次，家長報名踴躍，開放報名當日即秒殺！ (富邦金控提供)
台北富邦銀行執行副總郭倍廷致詞時表示，希望參加小朋友透過北富銀精心安排結合虛擬與實體的課程，可以輕鬆學習最完整的金融理財知識！ (富邦金控
最受孩子喜愛的「小小行員體驗」課程，小朋友們化身成銀行的迎賓接待員、櫃員或客戶，實地操演分行的日常作業。 (富邦金控提供)
小朋友在行員的指導下學習使用點鈔機，聚精會神聽行員老師的講解很快就上手！ (富邦金控提供)
從最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，到「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和
從最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，到「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和
從最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，到「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和
從最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，到「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和
從最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，到「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和
從最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，到「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和
國內歷史最悠久、口碑最佳的台北富邦銀行「小富翁理財營」，2018年的課程自7/24起展開，台北、新竹、台中及高雄共舉辦7個梯次。今年首度引入「AI來襲！機器人也能理財」課程，以深入淺出的方式讓小朋友體驗最新金融科技，另外也搭配分行實地「小小行員體驗」課程，透過虛擬與實體課程的結合，輕鬆學習最完整的金融理財知識！
早在1998年，台北富邦銀行即體認到金融智能教育的重要性，率本國銀行之先開辦小富翁理財營，今年邁入第21屆，計已有近5,500名學員結業，開辦以來年年爆滿，堪稱國內歷史最悠久且最具口碑的理財教育營隊。台北富邦銀行執行副總郭倍廷表示，近年來數位金融風潮崛起，金融服務方式也由實體通路走向行動金融，因此今年的小富翁理財營，第一天先安排讓小朋友先體驗實體分行業務進行過程，第二天再搭配最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程，讓孩子從實體到虛擬，在輕鬆互動的環境下接觸理財知識，輕鬆掌握最新金融趨勢。
郭倍廷表示，「AI來襲！機器人也能理財」課程結合了現今金融領域中最夯的新科技：A(人工智慧Artificial Intelligence)、B(區塊鏈技術Blockchain)、C(雲端計算Cloud Computing)、D(大數據Big Data)四大核心技術，透過淺顯易懂又趣味十足的說明與範例，讓小朋友理解近期最夯的人工智慧(AI)、機器人在理財上的優勢，建立孩子對Fintech的基礎認知，了解在生活場景的應用趨勢以及大數據如何運用在理財上，未來就能最快上手各項衍生工具，用高科技來聰明理財！
此外，Apple Pay、Samsung Pay相繼登台，行動支付熱潮一波波，郭倍廷指出，現在的小朋友們從小生長在3C爆炸的年代，對於日漸普及的行動支付，他們不能不熟悉！「小富翁理財營」安排「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等數位金融課程，讓小朋友從最原始的貝殼貨幣演進到現在的鈔票、塑膠貨幣，甚至到最流行的行動支付，都能有通盤了解，課堂上並讓小朋友實際操作，體驗如何用手機在實體店家或線上商家輕鬆付款，為未來無現金的行動支付時代作好準備。
還有最受孩子喜愛的「小小行員體驗」課程，學員們化身成銀行的迎賓接待員、櫃員或客戶，實地操演分行的日常作業。北富銀特別安排行員指導，學員們都睜大了眼睛，專注的學習並舉手發問，很快的一個個小小行員就誕生了！看著小朋友們操作取號機和點鈔機，招呼客戶並完成換匯、交易等櫃台操作，負責指導的行員們表示，小朋友平常大多是隨著長輩到銀行，總覺得銀行嚴肅又無聊，但透過這課程親身體驗後，孩子們不僅更了解銀行業務運作方式，也改變了他們眼中銀行嚴肅的形象，甚至有孩子捨不得離開，希望有機會可以再參加！
「2018小富翁理財營」整合富邦集團豐富的資源，由台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦文教基金會、富邦藝術基金會等各領域專家擔任講師，課程設計精緻多元。兩天的全方位課程裡，透過寓教於樂的方式，讓孩子們從遊戲和體驗活動中養成健全的理財觀，並懂得珍惜並充分發揮自身天賦，成為身心靈富足健康的小富翁。