富邦多元收益ETF傘型基金 7/27開募

富邦投信年初發行中國政策金融債ETF大獲好評，為延伸債券相關ETF產品線，將自7月27日募集新商品—富邦多元收益ETF傘型基金，該基金之兩檔子基金包括富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金（股票簡稱：富邦中政債0-1、股票代號：00745B）及富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金（股票簡稱：富邦A級公司債、股票代號：00746B），具有雙A信評、雙低優勢、雙高機會及雙債配置等四大特色，是資產配置組合中不可或缺的標的。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，富邦多元收益ETF傘型基金兩檔子基金的標的指數皆是平均投資信評在雙A等級的債券標的，且人民幣債券與投資等級債波動度相對低，中國債市亦較不受國際債市利空干擾，對國際市場波動具防禦效果，深具優勢。此外，人民幣債券規模持續成長，投資等級債券也在美國緩升息下，無畏震盪、吸金力強，同時在全球公債利率偏低背景下，中國政策金融債殖利率超越主要區域國家之債券殖利率，因此，結合中國短天期政策金融債券及美國長天期投資等級債券，相信將能夠全面掌握中國及美國債市的投資機會。

2018上半年市場並不平靜，然在市況相對動盪之際，中國債市成為資金的避風港，中國政策金融債表現優異，今年上半年上漲5%。廖崇文指出，未來在中國積極改革轉型，加上人行啟動定向降準，帶來龐大機會，多頭續航力可期。由於中國政策金融債具有利空不跌反漲、殖利率誘人、報酬率吸睛、波動相對穩、政策超給力以及利率風險低等6大優勢，此外，彭博將在2019年4月開始，分20個月將中國國債及中國政策金融債納入「彭博巴克萊全球綜合債券指數」，未來中債在該指數市值將達5.5%，成為繼美元、歐元及日圓後，第4大計價貨幣債券。

根據高盛證券預估，若彭博巴克萊全球綜合債券指數、摩根新興市場政府債券指數、世界政府債券指數等三大指數皆納入中國債之後，將吸引約2,500億美元被動資金流入，隨著中國債市的重要性提升下，預期中國政策金融債後市可望持續展露頭角。

而在升息循環下，廖崇文認為高評級債券更勝美國公債。觀察本次FED升息循環以來，美元公司債A等級指數報酬率為10.2%，美國20年期公債指數報酬率為6.9%，兩者相較，美元公司債A等級指數報酬率表現更為亮眼，因此，投資人即使在升息循環期間，仍應積極進行資產配置。而升息循環代表經濟穩健擴張，隨著公司現金流持續改善下，將有利提升公司財務體質，增加市場持債人的投資信心，未來利差仍有持續收斂空間。

廖崇文強調，下半年中國債市有望進入牛市行情，中國債不再只是利率債的牛市行情，而是「利率債+信用債」的普漲行情，此外，參考美國實施首輪量化寬鬆政策經驗，2008年11月23日宣布日後一個月，美國10年期公債、美國Aaa及Baa信用債，分別上漲2.2%、4.8%及8.1%，短短1個月時間利率下滑幅度超過100個基點，同期間標普500指數亦大漲近8%，呈現美國股、債市同步齊揚的走勢，投資人不妨可將富邦多元收益ETF傘型基金納入投資組合作為核心部位。