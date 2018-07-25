海岸造林樹苗存活率達9成 打造生物多樣棲息環境

慈心有機農業發展基金會2017年起為協助改善雲林濁水溪揚塵問題，於濁水溪出海口區域的麥寮森林破空處及濁水溪高灘地約6.7公頃的區域內，種植7種灌木、10種喬木等17,000株樹苗。慈心基金會為因應當地乾旱砂土保水不易，以特殊植樹工法配合專利技術開發的水源寶植樹盆(簡稱水寶盆)，讓空污淨化林的樹苗存活率達9成以上。不僅樹木及地被已開始發揮攔沙防塵功能，樹苗生長的綠帶區更成為多樣生物的棲息處。

慈心基金會種樹總監程禮怡表示，每年冬天東北季風來臨時，處於枯水期的濁水溪出海口便揚起砂塵，影響當地居民及河岸環境甚鉅。基金會與林務局於2017年合作強化揚塵區植被，使防風林發揮空污淨化的效果。迄今已在3.7公頃的森林破空處，栽種黃槿、水黃皮、木麻黃、瓊涯海棠、鐵色等５種喬木，以及草海桐、椬梧、枯里珍、鵝掌藤、台東石楠等５種灌木，共計10,000株樹苗。

慈心基金會也於今(2018)年4月，在西螺大橋下方約3公頃的濁水溪高灘地，種植了7,000株樹苗，以繖楊、白千層、苦楝、相思樹、台灣海桐等５種喬木與草海桐、冬青菊、椬梧、苦檻藍、山黃梔等５種灌木打造空污淨化林。同時考量飛當地樹木稀少、氣候炎熱乾燥，樹苗成長不易，基金會搭配3,500個水寶盆，確保樹苗在種植初期的關鍵半年內，有穩定但不過量的灌溉幫助樹苗存活並適應海岸氣候。另外，也在挖植穴時，不整地以保護原有地被，以免土地裸露造成揚塵。種植三個月以來，樹苗存活率高達95%以上。此外，基金會配合蜜源植物營造複層森林型態，打造適合小動物棲息的環境，活化了海岸林地。

程總監進一步說明，一年前種植的樹苗，許多喬木已長至２米以上，並開枝展葉開始發揮攔沙防塵功能，綠帶生態也日漸豐富；慈心基金會期望未來能有專業科研團隊調查海岸樹林生態，記錄珍貴的海岸植樹造林過程與成果，提供台灣與國際海岸造林參考。

慈心基金會於2010年推動「種樹護地球」活動至今，已獲得海內外近86,000人迴響，總種植數量已逾410,000棵。慈心基金會2015年起有感臺灣海岸線因環境變遷，以及臨海土地受到過度經濟活動佔據等因素影響，呈現零碎化及退縮，造成環境及國土安全的隱憂，主動與政府部門合作，啟動海岸造林的艱鉅任務。2017年慈心基金會更進一步與公部門及企業合作，迄今已於全臺11個縣市擴展海岸造林經驗。慈心基金會希望能與更多有志之士共同恢復美麗的海岸林，打造國土永續、健康和樂的世界。