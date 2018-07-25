貨卡變身「行動清真寺」 東京奧運穆斯林不孤單

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）沒有最狂，只有更狂！向來以創意發明傲視全球的日本，又有了一個新點子。為了服務2020年東京奧運期間廣大的穆斯林族群，東京一家公司突發奇想，打造了一台「行動清真寺」，方便各大場館的伊斯蘭教訪客進入「車內」做禱告。

以白色為底、上頭印有藍色清真寺圖案的大貨卡，本週稍早在東京體育館亮相。這台25噸改裝卡車，外型並無特殊之處，但打開貨櫃門後，卻能整台車「掀」開來，搖身一變成為一間可容納50人、有著48平方公尺空間的祈禱室。

祈禱室可容納50人（美聯社）

日本公司Yasu Project執行長Yasuharu Inoue表示，東京奧運期間，當地恐無足夠的清真寺，讓穆斯林訪客可進行伊斯蘭教例行的禮拜儀式。身為禮儀之邦的日本，為了讓客人有賓至如歸的感受，特地開發了這款行動清真寺卡車，可開往各個場館供有需要的賓客使用。

卡車內部還特別裝設清洗設施，讓穆斯林訪客可在禱告功課前完成淨禮儀式。

目前日本約有10萬至20萬名穆斯林人口。

Inoue表示，這個構想來自四年前的一趟卡達之旅。不只在日本，該公司也計劃將清真寺貨卡推行至其他海外體育賽事。「我希望未來能讓來自印尼、馬來西亞、非洲、中東，甚至敘利亞難民，都有機會能使用這台行動清真寺，進行每日拜禱，促進世界和平。」Inoue說道。

清真寺可「開往」各大場館提供服務（美聯社）