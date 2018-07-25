你何時不再增列歌單了？法國串流平台告訴你

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）帶上耳機打開iTunes或是YouTube時，你是不是一直都在重覆聽那些年和好朋友一起聽的音樂呢？是否有發現，自己又是從何時開始就不再新增自己的歌單了呢。法國串流音樂平台Deezer今年夏天公布一份民調，發現有些民眾不到24歲就不再發掘新歌手了。

Deezer在新聞稿表示，為了要進一步暸解音樂迷的喜好，Deezer想知道樂迷到了幾歲之後就處於「音樂癱瘓」(musical paralysis)的狀態，換句話說就是人們到了幾歲就不在接觸新歌手和聽新音樂了。

法國串流音樂平台Deezer分別在法國、英國、美國、德國與巴西等五個國家對5000位民眾進行調查，並根據其平均年齡發現，最先停止挖掘新歌的國家以23歲又2個月的巴西民眾最為年輕，法國要到27歲又3個月，美國要到29歲又10個月，英國則是30歲又6個月，德國則是31歲。

而會出現這樣的狀況主要是「忙錄的工作」、「帶小孩」還有「過多的音樂」供選擇，讓民眾沒有時間發掘新歌手與新音樂。

調查也顯示，從五個國家中，發掘新音樂的年齡是從26歲又4個月開始攀升，有66%的民眾每周至少會聽10首新歌，55%的民眾至少每個月會尋找5位新歌手。

法新社報導，面對串流音樂市場勁敵眾多，如Spotify、Apple Music、Tidal、Google Play Music、YouTube Music 等服務，法國串流音樂平台Deezer為了推廣旗下新音樂播放器「Flow」於是進行民調，於是發現這有趣的結果。值得慶幸的事，部分民眾願意走出這個「音樂癱瘓」的現況，以期日後能發掘更多新音樂與新藝人。