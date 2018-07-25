解救「瀕死」感情！維持幸福關係的3個小秘訣

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）談到感情關係，我們往往在進入一段關係時興奮不已，並且努力經營想翱翔天際，但當感情只剩下柴米油鹽醬醋茶時，我們時常會陷入不善溝通、衝突增溫的窘境。已經有越來越多有關維繫關係的研究，甚至是用科學的方式幫助人們移除感情中的絆腳石。

根據時代雜誌(Time)報導，維持幸福關係的秘訣最終還是回歸到正確表達情緒、肯定的言語、同理心等的基本層面。

1. 正確表達情緒

加拿大渥太華臨床心理學家蘇．約翰遜（Sue Johnson）表示，維持強烈情感跟充滿活力的關係的祕訣就是「情緒回應」。帶有防衛性的批評或拒絕會使人痛苦，也會被解讀為危險信號。

你可以這樣做 ☛夫妻之間應該是「表達需求」，而不是批判，正確表達情緒的方式，可以讓彼此關係更緊密。

2.肯定的言語

根據致力於婚姻研究的組織戈特曼研究中心（Gottman Institute）研究主任嘉莉．科爾（Carrie Cole）的說法，一段失去正面積極力量的關係，彼此情感就愈容易流失。

你可以這樣做 ☛最簡單的第一步就是稱讚你的伴侶，為她的付出表達感激，而在這個肯定伴侶的過程中，也會順便提醒自己當初選擇對方的初衷。

3.同理心

許多人在一段關係中，會不斷地想證明各自的對錯，但性別與生殖研究中心資深研究員，人類生物學家的海倫．費雪（Helen Fisher）表示：「沒有完美的伴侶，而爭吵中難聽的粗口都會深植在我們的腦海。」

你可以這樣做 ☛應該要用同理心去了解對方的觀點，若無法克制自己的情緒，那麼應該要讓自己暫離當下的環境。除此之外，時時對伴侶保持正向看法也很重要。

