新莊登革熱再報群聚感染 延遲6天才通報

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（25）日公布，國內新增2例本土登革熱確定病例，其中一名為新北市新莊瓊林里群聚個案，患者於18日發病，經就醫三次、延遲6天才被通報，目前個案住院防蚊隔離中。

新增2例本土登革熱確定病例，分別為新北市新莊區60多歲本國籍男性及高雄市大寮區20多歲男性外籍移工，2人潛伏期間均無出國史。

新北市個案為新莊區瓊林里居民，與日前確診的2名本土病例住家相近，且近期活動地以住家附近為主，依發病時間研判屬同一波群聚感染。該病例18日開始出現發燒、腹瀉、骨頭肌肉痛、紅疹等症狀，並陸續於18日、19日及23日就醫，但直到第3次就醫才被通報，並於今日確診；目前個案在家休養中。

高雄市個案本月22日起出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，於隔日就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第二型，但大寮區近期無登革熱確診個案，可能感染源待釐清；目前個案住院防蚊隔離中。

今年截至7月24日國內共計5例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市3例（為1起群聚案）及高雄市2例；另有114例境外移入病例，近一個月境外移入病例數明顯增加，感染國家以柬埔寨、泰國及菲律賓等東南亞國家為多。

現為病媒蚊活躍期，籲請民眾加強環境巡查，澈底落實積水容器等孳生源清除；計劃前往東南亞等登革熱流行地區者，應加強防蚊措施。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史。