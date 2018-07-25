728世界肝炎日 掌握三招 護肝沒想像中的難

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）7月28日是世界肝炎日，今年世界衛生組織設定的主題為「Test. Treat. Hepatitis」。根據調查，民眾雖然知道B或Ｃ型肝炎是導致肝病主因，但仍有3成患者未就醫。國健署署長王英偉提醒患者，只要定期接受追蹤、治療，就可以有效地降低肝硬化及肝癌的發生。

依國民健康署104年癌症登記之8,780筆肝癌資料顯示，其中約有八成個案為B或Ｃ型肝炎患者，所以B、C型肝炎是肝癌發生的高危險因子，除了呼籲感染者定期追蹤外，國健署也提供護肝三招，讓民眾遠離肝硬化及肝癌的威脅。

如果民眾想確認自己是否有B、C型肝炎，國民健康署提供民國55年或以後出生且滿45歲之民眾，可搭配成人預防保健服務，終身接受1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，提醒符合資格的國人，可善用政府此項篩檢服務或自費做此項檢查，以掌握自己是否有B、C型肝炎。

護肝三招基本功，健康生活、抽血檢驗、定期追蹤

【第一招】健康生活：不菸不酒、均衡飲食加上規律的運動。

【第二招】抽血檢驗：可搭配成人預防保健服務，終身接受1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務。

【第三招】定期追蹤：若為B、C型肝炎者，請聽從醫囑，定期追蹤、治療，就能降低肝硬化、肝癌發生的機率。