中國施壓砍臺中東亞青運　蔡英文：申復到底

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統兼民主進步黨主席蔡英文今（25）日午間針對臺中市2019年東亞青年運動會主辦權遭拔除一事發表談話，表示將申復到底，同時繼續賽事規劃籌備工作。

蔡英文今日在民進黨中常會上，針對東亞奧林匹克委員會（East Asian Olympic Committee）昨（24）日決議取消由臺中市舉辦東亞青年運動會（East Asian Youth Games）一事，提出四點聲明。

蔡英文表示，中央會全力支持臺中市政府及中華奧林匹克委員會（臺灣奧會）為選手發聲，爭取他們應有的機會，「我們會根據合約據理力爭、申復到底」。

其次，蔡英文也請臺中市政府及相關單位繼續東亞青運的準備工作，並盼參賽選手不要因此受到干擾，繼續保持訓練的步調，「這是我們的體育精神，在比賽結束之前，我們永遠要全力以赴。」

蔡英文也提及，東亞青運是由臺中市前市長胡志強申辦，並由現任市長林佳龍接手準備工作，是一場屬於臺中的國際體育盛會，這件事無關藍綠，不分黨派，「一切都是為了體育、為了臺中、為了臺灣。」

蔡英文續指，為了東亞青運，不只是臺灣，一共有來自九個國家地區、2,000多位青年運動選手正全力以赴地苦練，只為在賽場上發光發熱，他們的權利不應該被剝奪、汗水也不應該白流，「呼籲國人一起當臺中市政府及中華奧會的後盾，為認真準備的選手討公道。」

臺中市政府自2014年10月起擔任東亞青運的主辦城市，至今已投入新臺幣6億7千多萬元用於建設場館及規劃賽事，不料東亞奧委會昨日召開臨時理事會，並在中國的主導下投票決議拔除臺中市的主辦權。

中國的臺灣辦公室今天透過書面聲明指出，之所以發動投票，原因在於臺灣一些政治勢力及臺獨份子推動2020年東京奧運臺灣正名公投，「公然挑戰奧運模式」、「挑戰一個中國原則」。

國臺辦聲明還指出，「我們歷來反對以政治干預體育」，此次取消臺中2019年東亞青運是東亞奧委會作出的「正確决定」。