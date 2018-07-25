為沉重學貸找甜心爹地？美佛州女大生認拓展人脈

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）在這開放多元的時代，人與人之間的相處模式不再被以往的觀念所束縛，大家提倡自由戀愛，感情不分性別以及年齡，不過美英近年興起了一種新的男女交往模式─「糖心關係」，顧名思義就是「糖心爹地(Sugar Daddy)」照顧「糖心寶貝(Sugar Baby)」。一家甜心寶貝網站Seeking Arrangement表示，糖心關係提供糖心寶貝結識成功有成就的男人，而糖心爹地則有糖心寶貝的細心陪伴。

根據邁阿密時報報導，讀書對於美國年輕學子來說是極大的開銷，因此儘管未來要面臨龐大的債務壓力，許多人還是願意辦理學貸取得學位，所以美國學貸債務數字非常驚人，4千4百萬美國人總計欠了1.48兆美元。

不過「糖心關係創辦網站」聲稱他們為這些學生找到了另一條出路，大舉「成為糖心寶貝讓你不再是學貸奴隸」標語招攬甜心寶貝。網站指出，大約三分之一的糖心寶貝是大學生，而其中以佛羅里達州內的大學學生占絕大多數。糖心寶貝登錄的學校為佛羅里達國際大學的人數有220人，佛羅里達州立大學202人、南佛羅里達大學176人、中佛羅里達大學169人。

有糖心寶貝先前向媒體透露，她有兩位甜心爹地，她享受與他們共處，不全然為了錢，他們的成功特質很吸引她，也自然會有了親密接觸；這些甜心爹地讓她接觸到過去嚮往的世界與人脈圈，她未來會考慮和其中一位甜心爹地走入婚姻。

大學生不得不在巨額債務和跟糖心爹地睡覺之間做出選擇的這個情況，令許多人感到遺憾。但該網站發言人表示，用性換錢不是公司創立網站的初衷，他們是幫助許多糖心寶貝透過這個交往模式建立專業網絡，認識到未來對她們事業有幫助的人或者是投資人，這樣的關係雖然不一定能走入婚姻，但可以是長久的；也有不少糖心爹地認為大學生其實很聰明、有野心、很努力地嘗試讓自己變得更好。