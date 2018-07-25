林務局：超萌里山動物　走進悠遊卡與你悠遊全台灣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）想不想和可愛的野生動物一同搭捷運、坐火車、轉公車、騎腳踏車？林務局今(25)日宣布與悠遊卡公司合作發行「里山動物系悠遊卡」，讓石虎及草鴞等可愛動物每天陪著大家到處走走。

林務局局長林華慶表示，里山的願景不應是由農友們單獨承擔成本，而是需要每一個人的力量共同投入，當大家支持「綠色採購」，消費者便實際與第一線的農友們站在一起。

國立台灣博物館館長洪世佑分享一段童年時身處的里山環境並表示，期望能看見台灣擁有人與野生動物共榮的未來。

林務局表示，台灣淺山地區常見由水田、村落、池塘、溝渠、果園、竹林和溪流等鑲嵌而成的里山地景，多樣複雜的環境構成，提供許多野生動物良好的棲息環境。

林務局還說，為了讓里山動物有一個安全的家，林務局與慈心有機農業發展基金會自2010年起合作推動綠色保育標章，鼓勵農友轉向友善耕種，以生產保育環境。

出席本活動的農友，屏東縣霧台鄉魯凱族大武部落的彭玉花女士表示，里山就在大武。她說，在莫拉克風災重創家園後，帶領族人復耕傳統作物小米、紅藜，同時結合森林底層環境種植台灣特有種草藥「山當歸」、菇類等，每一種都鮮甜可口，且完全不破壞植被。

林務局說，目前全台灣已有至少265戶農友、404公頃農地獲得認證，不用農藥和化肥，以有助於維護生物多樣性的耕作方式，健全農田生態系服務功能，讓野生動物也能在農田安心繁衍。

林務局解釋，「里山動物」指棲生於里山地景中的野生動物，例如生活在台灣淺山地區的草鴞、石虎、食蛇龜、食蟹獴、蛙類、蓋斑鬥魚、彩鷸和穿山甲等皆是。然而，由於與人類生活區域重疊，牠們覓食及繁殖的環境常遭受土地開發、農藥不當使用、道路建設等負面影響，棲地日益破碎，形成嚴重的生存危機。

行政院農業委員會林務局、國立台灣博物館、與慈心有機農業發展基金會，25日在台博館南門園區共同舉辦「2018里山好食節」活動起跑記者會，預告7月28日、29日將帶來農夫市集、里山音樂會、里山廚房、好食講堂等系列活動，既有友善環境的美食，也收穫深度的經驗分享，將是滿足味蕾與心靈的美好饗宴。

▲林務局局長林華慶(左七)與其他貴賓合影。(照片由林務局提供)