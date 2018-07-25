蔡英文：中國打壓不會改變臺灣走向世界的決心

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（25）日接見來臺參與「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」的外國學者訪團，時值臺中市因中國政治介入而遭拔除東亞青運舉辦權，蔡總統在致詞時便強調，「中國的打壓不會改變臺灣走向世界的決心」。

蔡總統致詞時，再次提及中國近來持續以銳實力以及不斷擴張的經濟勢力，在全球、尤其是亞太區域，挑戰既有的國際秩序與自由民主的價值。

蔡總統指出，中國打壓臺灣的力道不斷增強，從年初片面啟用M503北向航路等爭議航路、派遣中國人民解放軍機頻繁繞臺，到強迫各國跨國企業更改網站上的臺灣名稱。

除此之外，昨日又傳出中國透過政治壓力，導致東亞奧林匹克委員會（East Asian Olympic Committee）取消由臺中市2019年東亞青年運動會（East Asian Youth Games）的主辦權。

對此，蔡總統重申，「中國的打壓，不會改變臺灣走向世界的決心。」

蔡總統提及，臺灣有意願、也有能力維護區域內的和平穩定，政府會持續跟理念相近的國家加強合作，包括透過新南向政策，強化臺灣與印太地區國家的合作跟連結。

蔡總統表示，中國在軍事上、外交上不斷地擴張影響力，不單單可能片面改變兩岸現狀、挑起爭議，也是對東亞區域安全嚴重的威脅，「希望未來在大家的共同努力下，以民主、自由的價值為基礎的國際秩序，能夠長保亞太區域的和平、穩定跟繁榮。」