大展身手的時候來了！首屆台北插畫藝術節開始徵件

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導） 首屆台北插畫藝術節以「青春浮世繪」為題，召集35歲以下的新生代插畫家報名參加，最後將決選出前3名優秀作品並抱走獎金6萬元，入圍作品也將於9月松山文創園區展出。報名及早鳥票優惠將於8月10日（五）截止。

近年來，國際上許多城市定期舉辦的插畫比賽及展覽，並成為地區年度盛事，提供創作者重要的交流平台，如歷史悠久的義大利波隆納插畫展及多元的英國倫敦插畫展等，終於，台北市也將擁有屬於自己的插畫展並與國際連結。



2017 倫敦插畫展（照片來源：倫敦插畫展）

今年首度舉辦的台北插畫藝術節以「青春浮世繪New age Ukiyoe」為題策劃，由身兼「自由人藝術創意整合」團隊負責人及台灣藝文空間連線理事的顏寧志擔任策展人，身為跨界藝術家的他擁有強烈個人視覺語彙，並跨足時裝、裝置、表演等領域。

台北插畫藝術節表示，希望藉由此活動開創出屬於台灣在地與國際串聯的插畫藝術展會，未來每年將以主題性徵件，設計獎勵制度，鼓勵並扶植插畫創作，成為固定舉辦的常態性盛會。



（照片來源：台北插畫藝術節）

2018台北插畫藝術節號召不同風格及創作類型的各國插畫家參賽報名，以「青春浮世繪」為重點主題，藉此描繪出生活所處的現實世界，及漂浮不定的生命百態。

比賽自即日起至8月10日（五）截止，開放給前100位且35歲以下的創作者報名，共分3階段公布入圍名單，第一批入選已於7月20日發佈，接著將於8月3日及8月13日公布最後入選名單，展覽將於9月6日（四）至9月9日（日）松山文創園區舉行。



評審團陣容由曲家瑞為首（照片來源：曲家瑞臉書）

重頭戲來了，大獎到底會落在哪一位插畫家手裡呢？評審團由實踐大學媒體傳達設計學系助理教授曲家瑞領軍，將從入圍作品中決選出前3名優秀作品，比賽結果將於9月9日展覽最後一天公布，第一名可抱走獎金30,000元，而銀獎得主可獲獎金20,000元，銅獎得主的獎金為10,000元。



2018台北插畫藝術節（圖片來源：台北插畫藝術節臉書）

今年主視覺設計由川貝母操刀，其為第一位登上《紐約時報》的台灣插畫家，並曾入圍2016台北國際書展大獎小說類年度之書，並於同年跨界參與夏姿‧陳SHIATZY CHEN服裝圖像設計，也同時為2018游牧森林音樂祭設計主視覺。

主辦單位邀請許多藝文工作者一同展出作品，如包大山 Baozi Chen、阿蕉 BaNAna Lin、Norman 黃鈺博、吳騏 57等，也加碼邀請到來自日本的藝文單位Art Cocktail，請點這看完整名單。

即日起，可於網路購票，早鳥優惠至8月10日為止，單人票160元，雙人套票可享300元好康優惠。

更多活動相關資訊請上2018台北插畫藝術節官網或臉書查詢。