（台灣英文新聞/ 洪晨芳 綜合外電報導）根據《ＣＮＮ》報導，阿姆斯特丹大學醫學中心於週一（23日）宣布，他們將緊急停止，一項讓孕婦服用威而鋼的醫療試驗，因為這項實驗已經導致11名新生兒因肺部問題死亡。

威而鋼原先是用來治療高山症的藥物，但是專家後來意外發現，因其成分可以促進血管擴張，居然也有治療男性性功能障礙的功效，因此成為全球男性瘋狂搶購的藥物。

而早在2013年，英國和紐澳的科學家就首先發現，威而鋼的成分似乎還有促進胎盤血流的功能，若給患有妊娠毒血症的孕婦服用，或許可以降低胚胎死亡率，避免胎死腹中的悲劇。

阿姆斯特丹大學醫學中心表示，這項醫療試驗從2015年開始，由來自荷蘭各地的183位孕婦參與實驗，其中93人服用威而鋼，另外90人服用安慰劑，來做為對照組。

胎兒的健康，在孕婦服用威而鋼的期間，似乎沒有受到影響，但是卻有19名嬰兒，在出生後不久夭折，其中11人死於肺病；而服用安慰劑的孕婦，所生下的嬰兒共有9人死亡，但死因與肺病無關。同時，服用安慰劑的孕婦也生下了3名患有肺病的寶寶，幸運的是，他們都存活了下來。

荷蘭的研究學者發現，威而鋼似乎會造成胎兒的肺部血管疾病，並增加胎兒出生後的死亡率。

類似的實驗也在英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等四國進行。

紐澳試驗的總主持人，同時也是奧克蘭大學的凱特‧格蘭姆（Katie Groom）教授表示，在他們的實驗中，並沒有發現肺部疾病及嬰兒夭折的問題，英國也同樣沒有。

在荷蘭傳出嬰兒夭折的事件之後，甫於2017年才開始在加拿大進行的試驗，也隨即中止。

孕婦服用威而鋼致11嬰夭折 荷蘭醫學試驗急喊卡