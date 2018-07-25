美NDAA支持臺美軍事交流　總統府表達感謝

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）針對美國參眾兩議院於昨（24）日完成年度國防授權法草案的最終版本，其中包括國會表達美國國防部應推動美臺軍演的意見，對此，總統府今（25）日發布聲明表達感謝。

總統府表示，「我們對於美國國會長久以來對臺灣在包括安全上各領域事務的堅定支持，表示由衷感謝。」

美國參議院與眾議院周二就2019財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act）草案達成共識，其中草案第1257條支持並鼓勵臺灣提升自我防衛能力，也要求美國國防部長應與臺灣相關部門就此議題協商。

而在國會意見（第1258條）部分，除了表達支持美對臺軍售及臺灣提升防衛能量之外，也建議美國國防部長應推動加強與臺灣在安全議題的交流，包括美臺實施實地訓練與軍演等。

總統府指出，「美國是臺灣在國際上最重要的盟友，持續而良好的臺美關係、穩定的東亞區域局勢，對於包括臺美在內的區域各方都至關重要。」

總統府表示，作為國際社會的一員，臺灣會持續與美國行政與立法部門緊密合作，發展更為堅實的夥伴關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

美國年度國防授權法的草案，仍須經參眾兩議院各自表決通過，並由美國總統簽署後才會正式生效。眾議院預計26日投付表決，參議院表決日期則尚未定。