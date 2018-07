透過蜜蜂的氣味　讓非洲草原象與人類保持距離

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)「一朝被蛇咬、十年怕草繩」,敏感的大象只要「曾經」被蜜峰螫過一次,這痛苦的記憶就會代代相傳。為了保護大象,避免牠們和人類接觸或誤闖農田而陷入危險,一組國際研究團隊在南非進行三個月的研究,試圖找出解決方法。

綜合外電報導,為了保護非洲草原象(Loxodonta Africana)與農作物,美國與南非共同組成的國際研究團隊在南非(South Africa)克留格爾國家公園(Kruger National Park),利用蜜蜂的費洛蒙(pheromone)進行三個月的實驗,研究成果已在7月23日新一期的美國期刊《當代生物學》(Current Biology)刊登。

研究團隊先用噴有蜜蜂的費洛蒙的襪子,也就是當蜂巢遭受到攻擊時,蜂群所散發出具有揮發性的化學物質進行實驗。29隻大象中的25隻曾試圖靠近農田,但是「牠們透露出高警覺性還有不確定性的跡象,最終,選擇安靜的離開」。

研究團隊為了證明象群是因為蜜蜂的味道而遠離,而不是因為一雙雙懸掛的襪子而離開,於是再次用沒有噴灑蜜蜂的費洛蒙的襪子進行實驗。這次,這些好奇的厚皮動物不僅走近襪子,還把它們摘下來並拿起來「品嚐」。

有鑑於非洲農民早已習慣在自己的土地上放置蜂箱來保護農作物。夏威夷大學馬諾阿分校的昆蟲學教授Mark Wright表示,我們的結論是,假如農田旁設有蜂箱的話,就可以防止大象的進入。當然,要進行大規模的蜂箱設置將會有困難。

Mark Wright補充,我們希望延伸我們的工作,以期開發出可以隨著大象的移動而可持續且被動管理的工具。

非洲草原象已被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN)列為受威脅的易危物種,這隻大象是由喬治.庫維葉男爵於1825命名,是喜歡群居的動物。

據國際自然保護聯盟在2016年〈大象現況評估報告〉(African Elephant Status Report 2016) 中指出,野生非洲大象族群自2006年調查結果尚存50.8萬頭,至2015年僅剩41.5萬頭,族群數量大幅減損了約20%,以此族群下降趨勢,非洲象可能在20年後滅絕。其中因為象牙的價值,所造成的盜獵,是造成大象野生族群生存的最大威脅。

