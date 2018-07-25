與民眾精彩互動   台北車站大廳成移工學習遊樂園   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合採訪報導）台北火車站由於交通便利，假日時總聚集許多人，7月22日在台北車站大廳由One-Forty舉辦的一場別開生面的活動，將人來人往的北車大廳打造成移工學習中文的創意教室，與來往民眾互動，透過精彩的遊戲及中文挑戰，讓移工朋友真正融入台灣社會。

活動還包括「移工人生學校畢業典禮」、「移工大人物分享」及「移工樂團表演」等，讓來參加的民眾透過體驗 了解這個與社會已密不可分的移工文化。

One-Forty 是一個關注東南亞移工議題的新創非營利組織，7月22日為慶祝3週年紀念，選擇在台北車站一樓大廳，舉辦「Dufan Mandarin 移⼯工學習遊樂園」活動。

活動現場打造中文創意學習教室，設計不同關卡，將各種中文學習主題融入遊戲，包括大型桌遊、拼音挑戰、寫字練習、角色扮演、中文文字打卡等，參加移工們會拿到闖關卡及學習地圖，與朋友組隊闖關，有趣的題材讓移工們笑聲連連。

（圖片來源：新住民全球新聞網 記者拍攝）

當天還舉辦「我是中文王」大挑戰，每位印尼移工參賽者會回答主辦單位設計的25道中文挑戰題目，活動全程直播，移工的親友團可在現場及線上進行參賽者投票及聲援，經過激烈過關斬將後，最後票選10名「我是中文王」。

（圖片來源：新住民全球新聞網 記者拍攝）

One-Forty希望透過活動，增加台灣民眾與移工的互動，讓台灣民眾可透過正面接觸，理解移工們在這塊新土地山所面對的困境，移工透過活動學習中文，滿足生活最實際的需求，並增加與社會互動，減低雙方對彼此的刻板印象。

（圖片來源：新住民全球新聞網 記者拍攝）