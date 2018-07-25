與中爭盟友 蓬佩奧：南太平洋國家會選美國

（中央社加州史丹佛24日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，儘管中國在南太平洋地區的影響力日益壯大，他有信心這個地區的國家會選擇美國為盟友，而非中國。

蓬佩奧在會晤澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）後召開記者會說：「我相信南太平洋與全球多數地區相同，明白與美國這個數十年來一直宣揚民主價值的國家為伍有著重大意義。」

他還說：「有美國這樣一個夥伴帶來的人類尊嚴，和立場不那麼相同的夥伴有所不同。我想，隨著時間推移，這終將占上風，不光是在南太平洋地區，而是在全世界。」

同時，美國國防部長馬提斯（James Mattis）與澳洲國防部長潘恩（Marise Payne）也在加州舉行會談。馬提斯在會後表示，兩國雙雙認為有必要維持太平洋地區的自由與開放，「無論是大國還是小國，領土的完整、主權和主權決定都需獲得尊重」。

兩國在聯合聲明中說，雙方將致力合作，「塑造一個開放、包容、繁榮並以規則為基礎的印太地區」。

馬提斯和潘恩簽署一份諒解備忘錄，一同研發對抗網路和其他安全威脅的軟體。

美澳兩國去年在電話中激烈交鋒後，美國總統川普和澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）間的關係已有所改善。川普上任後，滕博爾是率先與他對話的外國領袖之一。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070725