（台灣英文新聞/ 文化組 綜合採訪報導）內政部今（25）日起，在台北市公務人力發展學院舉辦為期2日的「2018年防制人口販運國際工作坊」，邀請國內外學者專家與政府官員齊聚，交流各國防制經驗，外國貴賓包括美國在台協會台北辦事處及印尼緝毒局等，約有300人參加。副總統陳建仁致詞表示，人口販運亟需國際及區域聯防合作，以打擊不法。

本次為回應美國2018年人口販運問題報告的建議，並配合聯合國所訂7月30日「反人口販運國際日」，特別舉辦為期2天的國際工作坊，探討議題包含「人口販運國際性及區域化聯防機制」、「人口販運有關犯罪案件競合與處罰」、「防範弱勢族群遭受勞力剝削之機制」及「被害人保護機制探究」等4面向，邀請國內外相關專家學者主講及與談。

參與工作坊的外國貴賓約300人，包含美國在台協會台北辦事處、全球移民政策協會、印尼緝毒局、紐西蘭奧克蘭大學、菲律賓大學公共行政及治理學院、英國大都會警察局刑事警察大隊、香港正義中心及日本NGO組織燈塔等政府機關及NGO代表，透過研討會的經驗交流，讓各國瞭解我國防制人販運的作為和成效，提供亞洲國家參考，同時也有助於精進我國防制策略及觀念。

防制人口販運國際研討會今啟動 300國內外學者齊聚（圖片來源：新住民全球新聞網 記者拍攝）

目前台灣已經跟17個國家簽署合作協定或備忘錄，今年也即將有一個歐洲國家與我國簽署「移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄(MOU)」

內政部長徐國勇表示，台灣是國際社會不可或缺的夥伴，期盼未來能與更多國家合作，防範非法案件，以善盡地球公民的義務，內政部j將持續積極辦理相關防制工作，期盼跨國合作零時差，展現我國打擊人口販運的決心。

內政部表示，內政部強調，防制人口販運4P策略-查緝起訴（Prosecution）、保護（Protection）、預防（Prevention）及夥伴關係（Partnership）中，「夥伴關係」是非常重要的一環，而國際工作坊則是促進國際合作及交流的重要平台，未來將持續邀請各相關國家官方及國際非政府組織專家學者共同與會，以汲取他國防制人口販運新知與訊息，並納入民間組織力量。